Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

История с таксистом в Киеве, который отказался говорить на украинском и выгнал пассажирок, получила продолжение – Арестович хочет выплатить ему "компенсацию".

https://glavred.info/ukraine/taksist-otkazalsya-govorit-na-ukrainskom-arestovich-sobralsya-dat-emu-deneg-10511779.html Ссылка скопирована

Арестович назвал пассажирок "мовным Талибаном" и собрался найти таксиста, чтобы выплатить ему "компенсацию" / Коллаж: Главред: фото: скриншот соцсети

Бывший советник руководителя Офиса президента, блогер Алексей Арестович ищет бывшего таксиста компании Bolt в Киеве, который отказался говорить на украинском языке со своими пассажирками, отменил заказ и выгнал их из автомобиля. Арестович хочет выплатить ему денежную компенсацию.

На своей странице в социальной сети Facebook он назвал пассажирок "мовным Талибаном" и сказал, что ищет таксиста, чтобы выплатить ему денежную компенсацию на время поиска нового рабочего места.

"Ищу контакты таксиста Bolt, которого уволили по факту нападения мовного Талибана. Отзовись, друже, хочу выплатить тебе компенсацию, на время поиска новой работы", - подчеркнул Алексей Арестович. видео дня

Языковой скандал с таксистом и пассажирами в Киеве

В Киеве между водителем службы такси Bolt и пассажирами произошел скандал. В частности, две женщины потребовали от таксиста говорить с ними на украинском языке, как того требует закон, однако он отказался. На опубликованном в Сети видео заметно, как водитель прекратил поездку и выложил из авто их вещи.

Одна из пассажирок спросила таксиста, почему он не хочет говорить на украинском, а водитель в ответ назвал женщин "больными людьми".

От другой пассажирки водитель строго потребовал покинуть автомобиль, поскольку это "его частная собственность".

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на скандал и заявил, что готовится обращение в полицию с целью "установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности".

В компании Bolt назвали поведение таксиста "недопустимым" а уволили его.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.