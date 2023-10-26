В Киеве таксист 'вышвырнул' пассажирок из-за претензий к русскому языку

Языковой омбудсмен готовит обращение в полицию и компанию Bolt для привлечения водителя к ответственности.

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Таксист отказался перевозить двух женщин после того, как те потребовали от него перейти на украинский язык / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты, УНИАН

В Киеве вспыхнул новый языковой скандал с участием таксиста от сети Bolt. Пассажиры призывали его перейти на государственный язык, но тот отказался - остановил машину и буквально выставил женщин на улицу с их сумками.

На опубликованное в сети видео попала только часть разговора - уже когда водитель остановил свой автомобиль и попросил женщин "на выход".

Претензии касались языка общения - женщины требовали от таксиста перейти на государственный (украинский) язык, как это предвидено законом.

видео дня

"Почему вы не хотите общаться на государственном языке?" - поинтересовалась одна из пассажирок.

На что водитель обозвал женщин "больными людьми".

"Почему? Потому что я требую, чтобы меня обслуживали на государственном языке?" - задала еще один вопрос та же женщина.

Однако водитель еще раз назвал клиенток "больными" и начал выставлять их груз на бордюр.

От другой пассажирки таксист на повышенном тоне потребовал выйти из машины, так как транспорт - "его собственность". На что женщины справедливо заметили, что водитель сейчас на работе у Bolt.

Таксист прогоняет киевлянок после замечания об украинском языке - смотрите видео:

На скандал отреагировал и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Сейчас мы готовим обращение к соответствующим органам, в частности, к Национальной полиции Украины и компании сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности", – сказал Тарас Креминь.

Реакция Bolt

Компания отреагировала на инцидент. В заявлении 26 октября Bolt назвала действия водителя "недопустимыми". Нарушителя отстранили от использования сервиса "навсегда".

"Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу", - указывается в заявлении пресс-службы компании.

Bolt утверждает, что регулярно напоминает своим водителям воздерживаться от включения российской музыки и общаться с клиентами на украинском языке.

Ранее Главред писал о языковом скандале в Одессе. В одной из местных пекарен отказались обслуживать посетительницу на украинском языке. Началось всё с того, что девушка зашла в заведение и услышала, что там играет российская музыка. Она хотела снять это на видео, но работница пекарни на русском языке заявила, что снимать видео и фотографировать запрещено.

Кроме того, в Сети вспыхнул языковой скандал с продавщицей из Днепра. Все началось, когда волынянка решила сделать заказ духов. Ей ответила продавец Ирина ‒ но по-русски. В ответ Ольга спросила - из Украины ли продавщица. В ответ Ирина начала утверждать, что Днепр (причем она использовала старое название города ‒ Днепропетровск) - российский город и здесь на украинском не говорят.

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