"Вышла из моего шикарного, роскошного магазина": в Сети вспыхнул языковой скандал с продавщицей из Днепра

В украинском сегменте интернета разгорелся новый языковой скандал. Его устроила некая Ирина из Днепра ‒ продавщица из интернет-магазина духов. Видеозапись инцидента опубликовала в Instagram разъяренная клиентка Ольга из Луцка.
Все началось, когда волынянка решила сделать заказ духов. Ей ответила продавец Ирина ‒ но по-русски. В ответ Ольга спросила ‒ из Украины ли продавщица.
В ответ Ирина начала утверждать, что Днепр (причем она использовала старое название города ‒ Днепропетровск) — российский город и здесь на украинском не говорят. Но на этом продавщица не остановилась и записала гневное голосовое сообщение, где стала оскорблениями осыпать клиентку.
"Девочка, моя. Ты там из Луцка, Волынской области. Это вообще не имеет никакого отношения. У нас свое государство. Живи там, говори на языке. Не лезь сюда в Днепропетровск и вообще. Вышла отсюда из моего шикарного, роскошного магазина. Это для русскоговорящих людей. Не для таких, как ты", — буквально плевалась яростью Ирина.
В ответ клиентка пожелала продавцу "лечиться". Чем гарантировано перевела истерику Ирины на другой уровень. И та записала еще одно яростное голосовое.
"Отойди от русских городов, мы — русские — Харьков, Днепропетровск, Одесса, ушла отошла", — проорала Ирина.
Языковые скандалы в Украине:
в Одессе уже неоднократно вспыхивали языковые конфликты. Недавно разгорелся скандал в одном из местных заведений общепита – посетительницу отказались обслуживать на украинском языке. После ссоры владелец отказался обслуживать девушку и выставил ее за дверь, заявив, что кафе – его частная собственность.
Также ранее сообщалось, что киевлянке отказали в собеседовании, потому что она общается только на украинском и английском. В Киеве разгорелся языковой скандал между компанией Budhouse Group и девушкой, которая хотела устроиться на должность журналиста-редактора.
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