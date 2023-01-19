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Киевлянке отказали в собеседовании, потому что общается только на украинском и английском

19 января 2023, 11:24
Budhouse Group объяснила отказ тем, что компания многоязычна, а соискательница искала работу, где коммуникация происходит только на украинском или английском.
украинский язык
В Киеве разгорелся скандал из-за украинского языка / Фото ua.depositphotos.com

В Киеве разгорелся языковой скандал между компанией Budhouse Group и соискательницей на должность журналиста-редактора.

В своем резюме девушка отметила, что не будет сотрудничать с компаниями, которые не умеют вести коммуникацию на государственном языке. В результате ей отказали в собеседовании.

Скриншот диалога с менеджером девушка показала в Сети.

"Юлия, мы вынуждены отменить собеседование на сегодня, поскольку у нас в компании много русскоязычных сотрудников и руководителей. А у вас есть пожелания в резюме только укр или англ языка. Удачи вам", — написала сотрудница компании.

"9-й месяц полномасштабного вторжения, столица Украины, мне отказывают в собеседовании из-за того, что я прошу обращаться ко мне на государственном языке? Спасибо, так и запишу", — ответила киевлянка менеджеру.

Киевлянке отказали в собеседовании, потому что общается только на украинском и английском

В компании Budhouse Group прокомментировали инцидент, отметив, что причина отказа в собеседовании была несколько иной.

"Наша компания многоязычна, многие общаются на украинском, многие на русском и даже болгарском, но украинский понимают и используют все, независимо от того, какой язык больше употребляют... Исходя из этого, собеседование было отменено, потому что девушка четко указала, что работать с компаниями, где разговаривают не только по-украински или по-английски, она не будет", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Киевлянке отказали в собеседовании, потому что общается только на украинском и английском

Также в Budhouse Group опубликовали скриншот резюме соискательницы и принесли извинения за недоразумение.

Киевлянке отказали в собеседовании, потому что общается только на украинском и английском

Как сообщал Главред, в январе 2022 года в Киеве также разгорелся языковой скандал. Известная белорусская IT-компания Andersen People отказала мужчине в следующем этапе собеседования из-за того, что он разговаривает на украинском языке.

IT-специалист Богдан Мельник решил устроиться на работу в Киеве в белорусскую компанию Andersen People. На завершающем этапе собеседования он заявил, что не будет говорить с коллегами на русском языке. В итоге на работу его не взяли. В компании назвали данный инцидент недоразумением и считают, что никаких нарушений с их стороны нет.

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