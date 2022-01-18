"Внутри команды общаемся на русском": в Киеве известная IT-компания попала в скандал из-за языка

Вокруг компании Andersen People разгорелся языковой скандал / Фото ua.depositphotos.com

В Киеве разгорелся языковой скандал. Известная белорусская IT-компания Andersen People отказала мужчине в следующем этапе собеседования из-за того, что он разговаривает на украинском языке.

Фото переписки с менеджером по подбору персонала Богдан Мельник опубликовал на странице в Facebook.

"Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в шести городах Украины, исключительно потому, что я говорю на украинском языке. Речь о компании Andersen", — написал он.

Как видно из переписки, представительница компании сначала сказала мужчине, что их заинтересовал его опыт и предложила перейти к следующему этапу собеседования. Однако когда мужчина сказал, что будет общаться на русском только с иностранцами, для которых этот язык удобен для общения, менеджер по подбору персонала отреагировала так: "Я поняла вас, к сожалению, общение у нас внутри команды на русском, спасибо, что уделили время".

Фото Facebook Богдан Мельник

"И это киевский офис. Зашквар, возмущение и куча других эпитетов в мыслях", — написал Богдан Мельник.

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На странице Andersen People в Facebook украинцы оставили много возмущенных комментариев, но в компании на ситуацию никак не отреагировали.

Ранее рекрутеры киевской IT-компании TechExpace, которая еще известна как React и Affreact, отказали украиноговорящему программисту в собеседовании из-за того, что он общается на государственном. Дескать, в приоритете – русский.

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Кроме того, в Киеве женщине отказали в работе тестировщицы программного обеспечения из-за возраста. Она отправила резюме на 200 вакансий. Однако везде ей отказывали в работе, так как женщине сейчас 56 лет.

Как сообщал Главред, в Виннице на днях разгорелся языковой скандал. В ресторане итальянской кухни Pasta e Vino - Piazza Beatrice официант отказался переходить на украинский язык после просьбы посетителя.

Позже появился официальный ответ коллектива ресторана. Там заявили, что рейтинг ресторана всегда основывался на отзывах клиентов, но данный отзыв не соответствует действительности.

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