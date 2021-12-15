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200 работодателей отказали в работе: в Киеве тестировщица ПО пострадала из-за возраста

15 декабря 2021, 12:51
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Женщина заявила о случае эйджизма в сети.

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Из-за возраста две сотни работодателей отказали женщине в работе / ua.depositphotos.com

Жительница Киева искала работу тестировщицы программного обеспечения и откликнулась на 200 вакансий. Однако везде ей отказывали в работе из-за возраста – женщине сейчас 56 лет.

Работодатели обходили вниманием знания женщины в этой области, пишет dev.ua/news.

Елена Вишневская ищет работу junior QA инженера. О своих неудачах в поисках женщина написала в LinkedIn.

"Я закончила курсы с высшим баллом на потоке: 100% по баллам двух экзаменов. Подтянула свой English-IT на курсах. Всю жизнь занимаюсь спортом, имею хороший вид, придерживаюсь ЗОЖ. Самоиронична. Со знаком плюс отношусь ко всем и всему", – отмечает Елена.

Женщина ранее работала научным редактором, журналисткой и литературным редактором.

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Читайте такжеВыплаты за выслугу и перерасчет: что нужно знать пенсионерам, вернувшимся на работуЕлена искала работу полтора месяца. За это время подала резюме на 200 вакансий, однако пригласили ее только на четыре собеседования, и они не закончились приглашением на работу. Киевлянка отмечает, что основной причиной отказа везде называли отсутствие коммерческого опыта.

"На два предложения выполнила тестовые – ответы были, что все супер, дошло до технических собеседований – впрочем, в первом случае уже после заполнения анкеты, где пришлось указать возраст (1965 г. рождения), ответ был: "Мы вашу кандидатуру сохраним в нашей базе данных", во втором – просто молчание. Напоминание о себе – без ответа", – рассказала Елена.

Справка. QA-тестировщик или тестировщик ПО – это специалист, который проверяет готовое программное обеспечение на наличие ошибок и дефектов.

Напомним, в 2022 году эксперты прогнозируют рост доходов работающих украинцев. Ожидается увеличение зарплат на 20%. Но это коснется далеко не всех сфер занятости. На повышение зарплат могут рассчитывать представители сферы ІТ и продаж и рабочих специальностей.

Также ранее сообщалось, что сидячая работа опасна для здоровья. У человека проявляется варикозное расширение вен, а также другие серьезные проблемы со здоровьем, вроде сердечной недостаточности.

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