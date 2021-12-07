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"Переходите на итальянский": в ресторане в Виннице клиентов якобы отказались обслуживать на украинском

7 декабря 2021, 10:38
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Посетители заведения говорят, что им дважды нагрубили из-за просьбы обслуживать на государственном языке. В ресторане это отрицают и заявляют о "буллинге".

русский язык 05, украинский язык
Вокруг ресторана итальянской кухни в Виннице разгорелся языковой скандал / glavcom.ua

В Виннице на днях разгорелся языковой скандал. В ресторане итальянской кухни Pasta e Vino - Piazza Beatrice официант отказался переходить на украинский язык после просьбы посетителя.

Об инциденте рассказала в Facebook Юлия Рюхова, которая с мужем Михаилом была в данном заведении.

"Вчера мы завтракали в Виннице в ресторане Pasta e Vino – Piazza Beatrice на Зодчих, 12. Не впервые мы туда приходили, но уверена, что уже в последний раз. Несмотря на хорошую атмосферу и быструю подачу блюд, нам нахамили. Дважды", - написала она.

По словам женщины, официант отказался обслуживать их с мужем на государственном языке и сказал, что говорить на русском - "это его конституционное право". Администратор же заведения начала оправдывать сотрудника, мол, он из Донецка.

"Администратор, которую позвал Михаил, пыталась оправдать официанта. Сказала, что он из Донецка. Правда, непонятно почему это позволяет ему нарушать украинское законодательство. Михаил написал отзыв в гугле о сложившейся ситуации. И есть ответ от владельца заведения. Именно здесь нам нагрубили второй раз", - рассказала Юлия.

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Под отзывом Михаила в Google владельцы ресторана вместо извинений посоветовали Михаилу переходить на итальянский.

Вскоре после публикации поста руководство ресторана объяснило свою позицию в комментариях.

"Добрый день, Юлия! Мы полностью разделяем Ваши убеждения и описанное выше. Нам досадно, что этот инцидент имел место. Конечно же, мы уделим дополнительное внимание этому вопросу и убеждены, что больше такого не произойдет. Мы очень просим не оценивать работу команды по этой досадной ситуации, которую допустил наш официант в силу своих личных убеждений, которые никак не относящихся к принципам работы команды Pasta e Vino", - говорится в сообщении.

Впрочем, за комментарий под отзывом Михаила в Google руководство заведение не извинилось.

Интересно, что немного позже на странице Pasta e Vino - Piazza Beatrice в Facebook появился текст, в котором говорится, что данная ситуация является способом "нивелировать работу команды, длиной в 12 лет".

"Наша команда – это люди, фанаты своего дела, вместе мы пережили локдауны, карантинные ограничения, финансовые потери, выезды наших коллег за границу. Всегда с открытостью принимаем все уроки и рекомендации, которые дают нам наши гости (…) Но сейчас, спекулируя болезненным языковым вопросом, наши усилия пытаются нивелировать. Уничтожить бизнес, который дает работу нашей команде и работает на авторитет города", - говорится в сообщении.

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Позже появился официальный ответ коллектива ресторана. Там заявили, рейтинг ресторана всегда основывался на отзывах клиентов, но данный отзыв не соответствует действительности.

"Наше заведение никогда не отказывалось обслуживать клиентов на украинском языке! Мы соблюдаем законодательство и уважаем страну, где живем и работаем", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главед, языковой скандал разгорелся в Харькове. Там пассажирке Дарье Конох нахамил таксист сервиса Uklon за то, что девушка разговаривала на украинском языке.

Рекрутеры киевской IT-компании TechExpace, которая еще известна как React и Affreact, отказали украиноговорящему программисту в собеседовании из-за того, что он общается на государственном. Дескать, в приоритете – русский.

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