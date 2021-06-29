Ногами по голове: в Польше до полусмерти отметелили украинца за разговор на родном языке

В Польше жестоко избили украинца / epoznan.pl

В Польше группа украинцев, которые разговаривали на родном языке, подверглась нападению агрессивного мужчины.

При этом один из пострадавших от полученных травм потерял сознание, его отвезли в больницу, сообщает издание Epoznan.

Нападение произошло в городе Познань в районе Стшешинского озера на пляже. При этом нападавший избивал украинцев ногами по голове.

"Неизвестный мужчина стал кричать группе украинцев, чтобы убирались, ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения "герой" стал убегать, но другим отдыхающим удалось его поймать", - приводится рассказа очевидца.

Отмечается, что напавший на украинцев поляк находился в состоянии алкгольного опьянения.

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"Полицейские из водной полиции на лодке прибыли на место после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он пришел в себя и объяснил, что на него напал мужчина, выкрикивая оскорбления на основе национальности", - рассказали в местной полиции.

Избившего украинцев взяли под стражу, его должны допросить и предъявить обвинение.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в польской деревне Погожице Малопольского воеводства был совершен поджог хостела, в котором жили 12 человек, трое из них – украинцы.На момент пожара в хостеле были 12 человек, среди них трое украинцев, которые приехали на заработки в Польшу. Пожарные сработали оперативно – людей в экстренном порядке вывели из помещений.