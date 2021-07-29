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"Исконно русский город": в Харькове разгорелся новый языковой скандал

29 июля 2021, 10:43
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Таксист предложил украиноязычной девушке "ехать к своему Бандере".

Таксист нахамил пассажирке в Харькове / Фейсбук Д.Конох

Новый языковой скандал разгорелся в Харькове. Там пассажирке Дарье Конох нахамил таксист сервиса Uklon за то, что девушка разговаривала на украинском языке.

Начался конфликт после того, как девушка поговорила на украинском языке. В ответ таксист стал выкрикивать, что Харьков якобы является исторически русским городом, рассказала пассажирка в Facebook.

"Следующие 20 минут поездки я слушала, что я бандеровка, чтобы я ехала на "Бандерштат" (пошутила, что как раз 8 числа еду на фест В Луцке "Бандерштат" и что его тоже приглашаю). Выслушала столько хейта по поводу украинского. Что Харьков является "исконно русский город", что украинский здесь навязывают, заставляют ним говорить, и чтобы я ехала к своему Бандере", – рассказала девушка.

Конох пояснила, что когда водитель узнал, что по адресу куда она едет, расположен офис партии, то он и вовсе перешел на проклятия.

Добавим, что пассажрка обратилась с жалобой в службу такси. Там им сообщили, что с водителем провели воспитательную беседу.

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Напомним, ранее в Харькове продавщица киоска отказалась обслуживать покупателя на украинском.

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Позже женщина хотела уладить конфликт с директором магазина, ведь постоянно покупала там продукты до того, как на работу туда пришла новая продавщица. Однако ее начальница, услышав украинский, повесила трубку.

Через несколько дней Оксана вернулась в киоск, чтобы снять поведение хамовитой продавщицы на видео. Та сразу начала закрывать магазин и говорить "До свидания". На вопрос почему она не хочет обслуживать покупателей на украинском языке, продавщица посоветовала ехать "в пи*ду", чтобы там говорить на государственном.

Позже Хвыля рассказала, что хозяйка киоска заявила, что у ее сотрудницы, которая не владеет украинским, сдали нервы из-за жары и возраста, а покупательница устроила провокацию. Вину своей работницы владелица магазина признает, но в то же время призывает "не раздувать скандал из ничего".

новости Харькова украинский язык русский язык такси Uklon
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