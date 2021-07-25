Ехать в "пи*ду" из-за украинского языка: владелица киоска в Харькове призвала не раздувать скандал

У продавщицы сдали нервы из-за жары и возраста, сказала владелица киоска.
Хозяйка киоска в Харькове, где продавщица в ответ на просьбу клиентки обслуживать ее на украинском языке посоветовала покупательнице "ехать в пи*ду", сказала, что у ее сотрудницы, которая не владеет украинским, сдали нервы из-за жары и возраста, а покупательница устроила провокацию. Вину своей работницы владелица магазина признает, но в то же время призывает "не раздувать скандал из ничего", так как "не важно, кто на каком языке говорит". При этом она хотела бы пообщаться с Оксаной Хвилей – женщиной, которой нахамила продавщица.
Как сообщает харьковский Telegram-канал Труха, авторам ресурса написала жена владельца киоска, которая рассказала, что покупательница неоднократно приходила за покупками в этот магазин, и в один момент сделала замечание по вопросу использования украинского языка.
По ее словам, продавец сказала, что пытается, но не может говорить по-украински, после чего женщина подошла к киоску с дочерью и начала выяснять, почему продавец не говорит по-украински с клиентами, снимая диалог на телефон и провоцируя конфликт.
"Вина продавца, конечно же, есть, не сдержалась, жара и возраст делают свое дело, была не права. У сторон всегда две медали и люди должны оставаться людьми, уважать друг друга…и не важно, кто на каком языке говорит. Зачем раздувать скандал из ничего…", - сказала владелица киоска, попросив номер телефона Оксаны Хвыли.
К слову, с 16 января 2021 года вступил в силу закон, согласно которому вся сфера обслуживания полностью переходит на украинский язык. Продавцы могут говорить по-русски, если их попросят об этом клиенты. Нарушение закона предусматривает штраф от 5 100 до 6 800 тысяч гривен.
Напомним, 25 июля в Харькове произошел языковой скандал: покупательница Оксана Хвыля подошла к одному из городских киосков с полуфабрикатами и призвала продавщицу говорить с ней на украинском языке. В ответ продавец начала закрывать киоск и посоветовала клиентке "ехать в пи*ду" и там разговаривать на украинском языке.Читайте также"Украинский язык – блевота": в Николаеве преподаватель уважает Путина, "ЛДНР" и ждет распада Украины
По словам Оксаны, за три дня до этого произошел еще один инцидент с ней и этой продавщицей. Покупательница сказала, что не будет искать мелочь, потому что ее не обслуживают на украинском, после чего продавщица бросила в нее пакетом и деньгами.
Кроме того, как утверждает Оксана, продавец сказала, что приехала из России, а украинского языка в Харькове "не будет".
Скандалы из-за украинского языка
- 18-летняя блогер из Ирпеня Диана в июне допустила оскорбительные заявления об украинском языке и выразила желание его запретить.
- "Просто я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык", - сказала девушка.
- Харьковская студентка, 22-летняя Маргарита назвала украинский язык "еб*чим" из-за того, что ей было сложно писать курсовую работу на государственном языке. После этого девушку попросили уволиться с работы.