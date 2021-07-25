"На украинском разговаривайте в пи*де": в Харькове отказались обслуживать на государственном

В Харькове отказались обслуживать на государственном / Скриншот

В Харькове произошел очередной языковой скандал. Продавщица киоска "Колосся. Долина смаку" отказалась обслуживать покупателя на украинском, а после и вовсе закатила настоящий скандал.

По словам потерпевшей, продавщица отказала ей в обслуживании на украинском языке, после того, как она заговорила с ней на государственном и сказала, что мелкие купюры (в данном случае – 20 гривен), ищет только для тех, кто общается на украинском.

После этого сотрудница торговой обрушила на последнюю свой словесный понос, отобрала у нее сумку с продуктами и бросила женщине ее 100-гривневую купюру, рассказала о неприятном инциденте харьковчанка Оксана Хвыля на своей странице в Facebook.

"Продавщица тараторила на русском "ой, у нас зразы вкусныееееее", но когда услышала мое "нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает на украинском", ее порвало. Она начала кричать, чтобы я катилась в Бандерштадт", – написала Оксана.

Позже женщина хотела уладить конфликт с директором магазина, ведь постоянно покупала там продукты до того, как на работу туда пришла новая продавщица и устроила скандал. Однако ее начальница, услышав украинский, повесила трубку. Оскорбленная харьковчанка подчеркнула, что теперь готовит официальную жалобу: "И не только к омбудсмену".

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Через несколько дней Оксана вернулась в киоск, чтобы снять поведение хамовитой продавщицы на видео. Та сразу начала закрывать магазин и говорить "До свидания". На вопрос почему она не хочет обслуживать покупателей на украинском языке, продавщица посоветовала ехать "в пи*ду", чтобы там говорить на государственном.

Очевидица говорит, что киоск находится на остановке Сантехника (Новопрудная) по ул. Деревянко и будет благодарна за "троллинг". В комментариях люди высказывают своё недовольство и поддерживают потерпевшую.

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Напомним, ранее сообщалось о скандальном заявлении киевской блогерши. Девушка раскритиковала новые нормы Закона о языке, назвав украинский язык "мерзким". После того как девушка негативно отреагировала на новые нормы закона о языке, ее раскритиковали в сети, на что она удалила пост, заявив, что не хочет "унижаться перед больными людьми", а также поблагодарила за "пиар".

Позднее стало известно о том, что девушку уволили.