УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"На украинском разговаривайте в пи*де": в Харькове отказались обслуживать на государственном

25 июля 2021, 12:48

По словам потерпевшей, продавец твердила, что сама она русская и приехала в Харьков из России, и "никакого украинского тут не будет".

В Харькове отказались обслуживать на государственном / Скриншот

В Харькове произошел очередной языковой скандал. Продавщица киоска "Колосся. Долина смаку" отказалась обслуживать покупателя на украинском, а после и вовсе закатила настоящий скандал.

По словам потерпевшей, продавщица отказала ей в обслуживании на украинском языке, после того, как она заговорила с ней на государственном и сказала, что мелкие купюры (в данном случае – 20 гривен), ищет только для тех, кто общается на украинском.

После этого сотрудница торговой обрушила на последнюю свой словесный понос, отобрала у нее сумку с продуктами и бросила женщине ее 100-гривневую купюру, рассказала о неприятном инциденте харьковчанка Оксана Хвыля на своей странице в Facebook.

"Продавщица тараторила на русском "ой, у нас зразы вкусныееееее", но когда услышала мое "нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает на украинском", ее порвало. Она начала кричать, чтобы я катилась в Бандерштадт", – написала Оксана.

Позже женщина хотела уладить конфликт с директором магазина, ведь постоянно покупала там продукты до того, как на работу туда пришла новая продавщица и устроила скандал. Однако ее начальница, услышав украинский, повесила трубку. Оскорбленная харьковчанка подчеркнула, что теперь готовит официальную жалобу: "И не только к омбудсмену".

Реклама

Через несколько дней Оксана вернулась в киоск, чтобы снять поведение хамовитой продавщицы на видео. Та сразу начала закрывать магазин и говорить "До свидания". На вопрос почему она не хочет обслуживать покупателей на украинском языке, продавщица посоветовала ехать "в пи*ду", чтобы там говорить на государственном.

Очевидица говорит, что киоск находится на остановке Сантехника (Новопрудная) по ул. Деревянко и будет благодарна за "троллинг". В комментариях люди высказывают своё недовольство и поддерживают потерпевшую.

Читайте такжеНазывала языковой закон "фашистским": из Драгоманова уволили скандальную профессоршу Бильченко

Напомним, ранее сообщалось о скандальном заявлении киевской блогерши. Девушка раскритиковала новые нормы Закона о языке, назвав украинский язык "мерзким". После того как девушка негативно отреагировала на новые нормы закона о языке, ее раскритиковали в сети, на что она удалила пост, заявив, что не хочет "унижаться перед больными людьми", а также поблагодарила за "пиар".

Позднее стало известно о том, что девушку уволили.

новости Харькова украинский язык языковой закон новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"На украинском разговаривайте в пи*де": в Харькове отказались обслуживать на государственном». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты Синоптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохладаСиноптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохлада Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии Российский телеэкран готовит зрителя к войне с людоедами-украинцамиРоссийский телеэкран готовит зрителя к войне с людоедами-украинцами Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудамМагнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам

Последние новости

13:23

В Днепре в больнице умер 4-летний мальчик: он упал на фонтан и сильно ударился

13:20

Умер один из основателей "Ласкового мая" и "Руки вверх"

12:51

Внезапно прыгнул в воду и был без жилета: в Геническе трагически погиб 20-летний парень Видео

12:50

Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: неожиданная встреча, обман или романтическое свидание

12:48

"На украинском разговаривайте в пи*де": в Харькове отказались обслуживать на государственном Видео

Реклама
12:24

Люцифер 6 сезон - дата выхода, актеры и тизер финала сериала Видео

12:22

Самые модные летние брюки женские 2021, в которых можно бесконечно гулять даже в жару Фото

12:01

Чушь и деньги на ветер: ученые объяснили, почему тесты на антитела к коронавирусу делать не нужно Видео

11:58

На Германию смотреть не будут: США пообещали России "санкционную пощечину" из-за Северного потока-2 Видео

11:56

Почти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с Аффлеком

11:56

Атака медуз на Азовском море: эксперт объяснила, почему вынуждены страдать туристы Видео

11:42

В Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего Видео

11:17

Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты

10:43

Затяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условий Видео

10:42

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

10:36

"Были всевозможные препараты": Юрий Бардаш рассказал о наркозависимости Видео

10:05

Украинским пенсионерам доплатят: в Минсоцполитики рассказали, кому с 1 октября добавят 400 гривень Видео

09:16

"Это обязанность России, а не Украины" – дипломат Госдепа об окончании войны на Донбассе Видео

08:27

Коронавирус в Украине опять "ослабил хватку": за сутки выявили 286 случаев заражения Видео

07:54

Индийский коронавирус Дельта "добрался" до Львовской области: зафиксировано три случая заболевания Видео

Реклама
07:45

В Берлине решили поиграть с Киевом в иррациональность мнение

07:31

"Может поднять белый флаг": Трамп рассказал, как предупреждал Меркель об угрозе Северного потока-2 Видео

07:10

Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта Видео

06:30

Почему язык – не главное мерило эффективности чиновника мнение

06:02

Насколько долго длятся симптомы COVID-19 после выздоровления

05:02

Встреча Зеленского и Байдена: у Ермака раскрыли детали подготовки новых соглашений Видео

04:22

Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни

03:50

Снижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний: что нужно добавить в свои блюда Видео

03:02

В чем секрет врожденного иммунитета - ответ ученых

02:16

Украину лишили гарантий: журналист объяснил, как Байден развязал руки Путину Видео

01:37

Как правильно есть на ночь, чтобы похудеть - ответ диетолога

00:51

"Азировка" и коррупция: эксперт объяснил, чем могут обернуться языковые экзамены для чиновников Видео

24 июля, суббота
23:53

Лето задержится: украинцев предупредили о двух ударах экстремальной жары и назвали сроки Видео

23:16

В Нафтогазе обрушились с критикой на Газпром за предложение о закупках газа для Украины Видео

22:30

Цены на подсолнечное масло взлетят: украинцев предупредили о новой рекордной стоимости Видео

22:26

"Охранник и рабочий на стройку": Facebook предложил Арестовичу сменить работу Видео

22:24

В моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложения Фото Видео

22:03

Ольга Голубовская рассказала, чем опасен штамм "Дельта" COVID-19 Видео

21:05

Пожары, вал работы и табу на отпуск: что обещает гороскоп от Влада Росса на август-2021 Видео

20:57

В Раде предложили лишать гражданства Украины за получение "двуглавого" паспорта РФ Видео

Реклама
20:54

Приметы на 25 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

20:47

Хрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецепт

20:20

"Никто ничего не предлагал": в Газпроме ответили на резкое заявление Киева о покупке газа

20:10

В Новой почте объяснили, как нужно бороться с "посылочными" мошенниками Видео

19:48

Аномалия с засухой и наводнениями ударила по урожаю: дефицит зерна грозит голодом

19:30

Не надо обижаться на США и Германию из-за Северного потока-2 мнение

19:23

"Громадные долги": под Харьковом медики из-за проблем с зарплатой перекрыли трассу

18:54

Смерть ребенка в стоматологии Мариуполя: суд оправдал медика Видео

18:36

"Потратила все силы на последнюю схватку": дзюдоистка Билодид прокомментировала свою бронзовую медаль Видео

17:57

Жуткое ДТП с автобусом в Польше: стало известно о погибшем украинце

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять