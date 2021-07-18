"У нас все на русском": в Киеве компания зашкварилась, отказав в работе украиноязычной девушке

Виктории Юхимец отказали в работе из-за украинского языка / Фейсбук В.Юхимец

В Киеве произошел языковой скандал после того, как компания Columb Trade отказала в работе активистке Виктории Юхимец из-за того, что девушка общается на украинском языке.

Несмотря на огласку и общественное возмущение, компания Columb Trade более двух недель и не думала обнародовать ни извинений, говорится в сообщении движения Відсіч в Facebook.

Отмечается, что "корпоративная культура" компании грубо нарушает законодательство Украины и права граждан.

Columb Trade обнародовала извинения только после того, как была обнародована аудиоразговор Виктории Юхимец с представителем компании, а также после обращения Відсічі к Уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой и Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю, говорится в сообщении.

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"После этого сообщение Виктории Юхимец удалил Facebook - якобы из-за нарушения стандартов конфиденциальности. Очевидно, компания пожаловалась на это сообщение. И только после этого компания Columb Trade обнародовала рыхлое и циничное "извинение", в котором заявила, что является патриотической и не занимается "антинационализмом", что в компании даже не догадывались, что подобные вещи происходят у них под носом, что все, что произошло в телефонном разговоре, является "субъективным мнением конкретного сотрудника" и теперь в компании проведут внутреннее расследование", - подчеркнули в Відсічі.

По словам активистов, "извинения" Columb Trade лишь подтверждают, что в компании царят украинофобские взгляды, поскольку речь идет о циничном нарушении прав и унижения обычных украиноязычных граждан.

Напомним, ранее сообщалось о скандальном заявлении киевской блогерши. Девушка раскритиковала новые нормы Закона о языке, назвав украинский язык "мерзким".

После того как девушка негативно отреагировала на новые нормы закона о языке, ее раскритиковали в сети, на что она удалила пост, заявив, что не хочет "унижаться перед больными людьми", а также поблагодарила за "пиар".

Позднее стало известно о том, что девушку уволили.