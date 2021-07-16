"Звучит мерзко": в Киеве блогерша влипла в скандал из-за украинского языка

Анастасия Польских / Iinstagram/a_polskih

В Киеве сотрудница IT-компании Анастасия Польских, которая ведет свой блог в соцсетях, опозорилась заявлением об украинском языке.

В своем Instagram она раскритиковала новые нормы Закона о языке, назвав украинский язык "мерзким".

Девушка перепостила сообщение о соответствующих положениях закона для своих подписчиков.

Отметим, что после публикации скандального сообщения Польских нарвалась на шквал критики. После этого блогерша страницу закрыла, а сториз удалила. Свои действия она объяснила тем, что не хочет "унижаться перед больными людьми".

"Радикальности сториз. Осторожно, возможно возгорание п*рдака. Что по маразму? Как жить, когда не перевариваешь украинский?", – подписала она сообщение.

Реклама

В то же время блогерша назвала своих критиков "быдлом", которое, в отличие от нее, не платит налоги.

"Только на днях писала про быдло, которое узко видит. Я уточню. Я не люблю украинский язык, потому что звучит он мерзко. Но я плачу налоги этой стране, в отличие от некоторых. И я стараюсь сделать что-то хорошее для своей страны. А вы п*здите и дальше, о том, какая я гнида, не люблю украинский язык", – добавила Польских.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в День вышиванки в Харькове по случаю праздника прошел марш, который не обошелся без скандальной истории. В Сеть попало видео, на котором девушка, считающая себя "экспертом в истории Украины", назвала участников мероприятия "быдлом", а лозунг "Слава Украине! – Героям слава!" - "нацистским".