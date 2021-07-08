"Взял ситуацию в свои руки": в Харькове блогер освятил ТЦ от минирований

Евгений Онишко / Скриншот

Харьковчанин Евгений Ивашко, известный тем, что после смерти мэра Геннадия Кернеса набил его фамилию на лбу, отличился очередной выходкой.

Парень прогулялся в городском ТЦ "Никольский" в облачении священника с кропилом и картонным головным убором с нарисованным красным крестом спереди. Соответствующие кадры он выложил на своей странице в Instagram.

Такой поступок Ивашко аргументировал множественными жалобами на ТЦ о поджогах и "минировании".

"Поэтому я решил его освятить", - сказал блогер.

Кроме самого ТЦ он освятил даже прохожих.

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"Поговаривают что это место проклято. Так, вот, чтобы не горел Никольский никогда, чтоб не горел", - кричал Евгений.

Прохожие восприняли инцидент неонозначно и как-то озадаченно смотрели на бродящего попа-блогера.

Отметим, Ивашко прославился эпатажным тату на лбу. После смерти Кернеса, он сделал надпись с его фамилией, оданко позже удалил наколку.

Напомним, харьковскую блогершу Екатерину Якименко, известную в Сети как Тигра, полиция разыскивала как пропавшую без вести. Однако позже правоохранители задержали "пропавшую" по подозрению в ложном сообщении о совершении преступления.

О введение копов в обман полиции рассказал харьковский блогер Евгений Зуб. По его словам, землячка инсценировала собственное похищение, будучи в сговоре со своим другом-киевлянином. Так она пыталась получить от своего спонсора из РФ выкуп в размере пяти биткоинов, то есть 4 636 215 гривен. Блогер отметил, что до этого россиянин подарил Екатерине Bentley Bentayga.