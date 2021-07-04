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"Русский народ и украинцы будут братьями": скандальный блогер Ивангай извинился за посты о РФ

4 июля 2021, 01:37
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Иван Рудской заявил о том, что считает россиян "великим русским народом".

Иван Рудской, Ивангай, EeOneGuy
Блогер Иван Рудской (Ивангай) / Скриншот

Украинский блогер Ивангай (настоящее имя Иван Рудской) пояснил свои острые посты, которые касались взаимоотношений между Украиной и РФ.

В своем видео, размещенном на YouTube он извинился перед теми, кого могли задеть его посты о России.

По словам блогера, эмоции были вызваны беспокойством о политике власти в стране-агрессоре.

Обратим внимание, что Ивангай назвал россиян "великим русским народом", а украинцев – "свободолюбивыми".

"Мои странные твиты про Россию вызваны моим беспокойством про политику ее текущей власти. Простите все, кого я обидел этими твитами. Надеюсь, что великий русский народ и свободолюбивые украинцы навсегда будут братьями", – сказал Ивангай.

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Рудской добавил, что хотел бы путешествовать по России как турист, но, к сожалению, между двумя странами продолжается конфликт, поэтому он опасается приезжать в РФ.

Читайте такжеБлогер Ивангай обвинил Дудя в цензуре интервью из-за слов о войне с РФ

Напомним, интервью журналиста Юрия Дудя с Рудским появилось в YouTube в середине марта. После этого блогер обвинил журналиста в цензуре.

Он утверждал, что "вырезан главный месседж". По словам блогера, он сказал, что его прабабушка – жертва Голодомора, дедушка – жертва НКВД, а теперь Украина имеет войну с Россией.

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