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Блогер Ивангай обвинил Дудя в цензуре интервью из-за слов о войне с РФ

3 мая 2021, 17:39
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Ивангай обвинил РФ в том, что она захватила украинские территории ценой тысяч жертв.

Ивангай наехал на Дудя
Иван Рудской / Скриншот

Украинский блогер Иван Рудской (известный под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy) обвинил российского журналиста Юрия Дудя в цензуре интервью, которое он у него взял.

Как расказал он в своем Twitter, журналист РФ вырезал рассказ о том, что прабабушка блогера - жертва Голодомора, его деда репрессировала НКВД и то, что Украина сейчас воюет с Россией.

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва Голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", - заявил блогер.

В комментариях под сообщением, отвечая на один из вопросов, почему так поступил Юрий Дудь, Ивангай ответил: "Ссыкло еб*ное".

Кроме того, Ивангай обвинил РФ в том, что она захватила украинские территории ценой тысяч жертв.

"Давайте вспомним как РФ отжала у Украины их территории, ценой тысячи жизней, и то что народ России бессилен против этого", - добавил украинский блогер.

Иван Рудской - 25-летний Youtube-блогер с более 17 млн подписчиков, родом из села Анновка, что в Днепропетровской области. После учебы переехал в Россию. Свою карьеру блогера Ивангай начал, снимая видео о компьютерных играх. Однако уже сейчас он занимается музыкой и снимает видео о себе и своей жизни.

Ранее педагог, преподающий русский язык и литературу Татьяна Гартман, ведущая блог Училка vs ТВ, подробно указала, какие речевые ошибки допускает Юрий Дудь. В частности, Гартман утверждается, что Дудь неправильно ставит ударение в глаголах.

Юрий Дудь вДудь Иван Рудской Ивангай
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