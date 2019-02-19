Учить грамоту: Юрию Дудю указали на вопиющие ошибки

Юрий Дудь / rueconomics.ru

Педагог, преподающий русский язык и литературу в одной из школ Нижнего Новгорода Татьяна Гартман, ведущая блог "Училка vs ТВ", подробно указала, какие речевые ошибки допускает журналист/видеоблогер Юрий Дудь.

Видеоролик с разбором она опубликовала на своем YouTube-канале. Гартман утверждается, что Дудь неправильно ставит ударение в двух глаголах − "черпать" и "откупориваться". В первом случае журналист сказал "черпАть" вместо "чЕрпать", во втором — "откупОриться" вместо "откУпориться".

К слову, Гартман выпускает видеоразборы раз в неделю с 20 января 2019-го. За это время ее блог собрал более 22 тысяч подписчиков. Героями ее роликов становились в основном депутаты и деятели телевидения – от Александра Гордона до пропагандистов Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой.

Напомним, ранее Дудя обвинили в плагиате вопросов для интервью. Кроме того, в Сети возмутились заявлению Дудя о "братьях россиянах-украинцах"



