"Дальше - тишина". Фронтмен группы "Пошлая Молли" дал Дудю "лучший ответ на вопрос о Путине": видео

Вокалист украинской поп-панк-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный дал интервью известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Запись беседы была опубликована на портале YouTube.

На вопрос Дудя, "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?", музыкант молчал ровно минуту.

Интернет-пользователи в комментариях к видео заметили, что "это был лучший ответ на вопрос про Путина".

Дудь также прямо спросил у Бледного, доводилось ли тому когда-либо заниматься групповым сексом. "У меня не было групповухи. У меня не было "тройничка" (threesome)", — объявил музыкант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Пошлая Молли" запечатлела в клипе "секс-вписку школьников".