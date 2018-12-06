"Юрий может сдуть": Дудя обвинили в плагиате вопросов для интервью

Юрия Дудя обвинили в плагиате вопросов / "РБК"

Известного российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя обвинили в краже вопросов для интервью с актером Сергеем Буруновым.

Российская журналистка и телеведущая Саша Франк на своей странице в Facebook рассказала, что Дудь скопировал ее вопросы, которые она ранее задавала Бурунову в программе "КиноТест" еще в январе 2018 года. А программа Дудя вышла 5 декабря этого же года.

"Внимание! Юрий может сдуть, сдуть может Юрий". Недели две назад звонит мне директор Сергея Бурунова, просит исходники КиноТеста (моего интервью с Сережей, которое вышло в январе). Мол, Сережа идет на интервью к Дудю - а тому для подготовки нужно как можно больше информации. Я сразу сказала, что в исходниках много слишком личных подробностей, которые не вошли в финальный монтаж КиноТеста, и я не имею право ими распоряжаться без согласия Сергея. Сергей согласился, и я со спокойным сердцем отправила расшифровку нашего двухчасового интервью и написала свои впечатления от работы с Сергеем", - написала ведущая.

По словам Франк, она ждала выпуска Дудя, считая, что благодаря ее помощи, он лучше подготовиться к интервью, и поддержит репутацию самого честного ведущего. Однако, ее ждало разочарование.

"Сказать я могу только одно! Юрий, спасибо вам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов - я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста! А особенно приятно, что мы удивительным образом одинаково почувствовали истинную натуру Сергея, и даже сказали об этом одними и теми же словами! Обращайтесь в любое время, в "КиноТесте" было много знаменитых актеров", - сообщила Франк.

Сам Дудь и его команда пока никак не отреагировали на ситуацию.

Франк сообщила о плагиате Дудя / https://www.facebook.com/sacha.frank.50/posts/10156998980669446

Видео Саши Франк, вышедшее 12 января 2018 года.

Видео Юрия Дудя, вышедшее 5 декабря 2018 года.

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