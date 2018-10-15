"Пришла к успеху":Толонникова "вылезла" в топ запросов Pornhub после интервью у Дудя

Надежда Толоконникова / Скришнот из видео

После того, как известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь взял интервью у скандально известной общественницы и участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, ее имя возглавила топ поисковых запросов порносайта Pornhub среди пользователей из РФ.

На повышенный интерес к Толоконниковой обратил внимание русский SMM-специалист Pornhub Дмитрий Колодин.

Напомним, в интервью Дудю Толоконникова рассказала об акционизме, жизни в колонии, знакомстве с легендарной поп-певицей Мадонной, а также о сексуальной оргии в рамках мероприятия "Е**сь за наследника медвежонка". Кроме того, сообщалось о том, что Pornhub придумал новый способ оплаты, а также запустил раздел для глухих фанатов порно.