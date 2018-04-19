Pornhub придумал новый способ оплаты. Не натурой

Популярнейший мировой порносайт PornHub объявил о новом способе оплаты – сайт стал принимать от клиентов криптовалюту.

В сопроводительном видео сервис назвал 17 апреля 2018 року "днем, когда все изменилось", а нововведение – "важным шагом в будущее отрасли, что всегда находится на технологической передовой".

"Будущее пришло. Согласно нашим усилиям по соблюдению конфиденциальности сообществ Pornhub теперь будет принимать Verge как средство оплаты услуг", – написала компания в своем официальном блоге.

При этом Verge была выбрана за "безопасность, анонимность и практичность".

Verge – это децентрализованная криптовалюта, которая предлагает анонимные транзакции, запутывая IP-адреса и геолокацию своих пользователей так, чтобы их невозможно было отследить.

Напомним, Pornhub объявил войну порно со знаменитостями, созданному нейросетью. Такие видеоролики напрямую противоречат правилам, сообщили представители портала.

Ранее порносайты подвели итоги 2017-го. Названы самые популярные запросы.