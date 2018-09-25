О наркотиках, отношении к Путину и украинцах: Константин Кинчев дал интервью Юрию Дудю

Константин Кинчев дал интервью Юрию Дудю / youtube.com/вДудь

Лидер российской рок-группы "Алиса" Константин Кинчев дал интервью известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Запись беседы была опубликована на YouTube-канале "вДудь". В часовом интервью музыкант рассказал о том, каково это – быть рок-звездой на пенсии, о своей первой татуировке и первой рок-пластинке, о наркотиках в СССР, об обороне Белого дома,о пережитом инфаркте, о победе веры над наркотиками, и многое другое.

О политике и Путине

Кинчев сказал, что не готов выходить на акции протеста, как это делал в 90-е. По его словам, его "все устраивает". Однако, музыканта очень возмущает партия "Единая Россия", и ему надоел Путин.

"Ну, потому что ложь была такая очевидная, что иначе никак было. Меня это возмущало. Меня "Единая Россия" возмущает. Я не люблю "Единую Россию". Да мне и Путин надоел, честно говоря. Другое дело, что мне понятно, что без него начнется "дербан" страны. Поэтому пусть сидит, хотя он мне надоел. Ну сколько можно его видеть уже, видеть не могу! Сколько хочет, пусть столько и сидит, как царь-батюшка. Было бы лучше, чтобы он принял уже венчание на царствование, и успокоились бы все. Я вообще за монархию, потому что на такой огромной территории может только монарх управлять", - отметил Кинчев.

Об украинцах

На вопрос Дудя, являются ли украинцы братьями русским, Кинчев ответил утвердительно, однако, убежден артист, ненависть украинцев будет только усиливаться.

"Ну конечно братья, конечно. Они, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому они нас все больше и больше ненавидят и ненависть эта будет только усиливаться", - отметил музыкант.

О наркотической зависимости

Музыкант рассказал, что легкие наркотики начал употреблять еще в школе - в конце 70-х, начинал ч мака и "травки", а потом перешел на тяжелые наркотики. Также он признался, что часто пил перед выходом на сцену. Побороть наркотическую зависимость, по слова Кинчева. Ему помогла вера – после того, как он принял православие, на борьбу с зависимостью у него ушло три года.

"Это болезнь. Это болезнь, которую нужно победить, как рак химиотерапией. Я один из немногих, кто смог с этим справиться, но я сам никогда бы в жизни не справился. Потому что это болезнь, которая поглощает тебя абсолютно всего, каждая клетка твоего организма требует дозы. Это физически, психологически очень сложно переломаться, и психически выздороветь, чтобы тебе не снилось это хотя бы", - рассказал лидер рок-группы.

Три главные песни русского рока

В конце программы Кинчев перечислил три главные, на его взгляд, песни русского рока.

"Группа крови" группы "Кино", "Рок-н-ролл мертв" "Аквариума" и "Я про*бал" группы FPG", - сказал музыкант.

А вот лучшей рок-исполнительницей СССР или России артист назвал Аллу Пугачеву, добавив, что "нежно любит" Аллу Борисовну — так же как и Оззи Осборна.

Ранее Дмитрий Нагиев дал интервью Юрию Дудю.