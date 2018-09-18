Окровавленные трусы, трупы в машине и отношение к Путину: Дмитрий Нагиев дал интервью Юрию Дудю

Дмитрий Нагиев дал интервью Юрию Дудю / youtube.com/вДудь

Российский актер, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев дал интервью известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Запись беседы была опубликована на YouTube-канале "вДудь".

Нагиев, на вопрос Дудя о том, что он делает, когда внезапно заболевает, признался, что однажды он не смог прервать сьемочный процесс даже после того, как обнаружил камни в почках.

"Это катастрофа. У меня недавно камень пошел. Я никогда с этим не сталкивался. Вокруг съемочная площадка, я не могу остановить съемку, потому что дорогостоящий объект выкуплен на два дня съемки", – поделился актер.

Шоумен добавил, что все-таки нашел врача, который ему сделал этой же ночью операцию.

"Факт, что я в этих кровавых трусах приехал на съемку во второй день. Есть вещи, которые нельзя отменить. Если можно встать и работать, то это надо делать", – рассказал актер.

Также Нагиев поделился жесткой историей о том, как в 90-е общался с представителями криминального мира. По его словам, он никогда не участвовал в бандитских разборках и не убивал людей.

"Нет, так чтобы при мне - не стреляли. Из багажника вываливался труп. Ну я отвернулся, и сделал вид, что я этого точно не видел. Я никому никогда не навязывался в дружбу, были с ними достаточно теплые уважительные отношения, потому что иначе невозможно. Либо они тебя считают за своего, либо ты работаешь в другом месте", - сказал шоумен.

Кроме того, Дудь задал Нагиеву традиционный вопрос про Путина – "оказавшись перед Путиным в следующий раз, что бы вы ему сказали?".

"Доколе?", - немногословно ответил Нагиев.

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