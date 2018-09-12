"Все вокруг решили, что это конец": Johnyboy рассказал Дудю о жизни после поражения Оксиморону

12 сентября 2018, 16:34

Артист обьяснил, почему взял творческую паузу.

Johnyboy, Дудь
Johnyboy дал интервью Юрию Дудю / youtube.com/вДудь

Латвийский русскоязычный рэп-исполнитель Johnyboy (настоящее имя - Денис Василенко) дал интервью известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Запись беседы под названием "Жизнь после поражения от Оксимирона" была опубликована на YouTube-канале "вДудь".

Johnyboy обьяснил, почему он так плохо подготовился к баттлу с Оксимироном, который прошел 5 апреля 2015 года. Василенко проиграл этот баттл, но видео их поединка, набрав 44 миллиона просмотров, стало самым просматриваемым рэп-баттлом в мире.

По словам Василенко, полоса неудач началась еще до баттла с Оксимироном.

"Машина сломалась, корпоративы отменились, концерты отменились, просто с них*я как-то, знаешь, карма сыграла, я не знаю, что произошло, но просто все потихонечку началось отменяться по абсолютно разным причинам", - отметил Василенко.

Артист за время 2-3 месяцев безделья набрал долгов, и решил поехать в Ирландию со своей девушкой зарабатывать деньги. Он со второй попытки смог найти работу, и перед выступлением на Versus Battle собирал шампиньоны, чтобы прокормить свою семью.

"Я пошел работать, мне пишет Ресторатор (ведущий рэп-баттла Versus, - Ред.): баттл в апреле такого-то числа. Я такой: "бл*ть", рабочие дни в графике. Я подошел к боссу, мне сказали, что вообще никак, если ты уедешь, ты только начал, то сорри. Я сьездил на баттл, отбаттлился, прилетел назад, мне сказали, что все, я про*бал работу, и оставшиеся два месяца просто сидел пытаясь найти работу, но так них*я и не нашел", - рассказал Василенко.

Johnyboy свой проигрыш аргументирует тем, что для него баттл был не погоней за хайпом, а азартом, и желанием "сделать что-то *бнутое".

"У Оксимирона у него скорее какая-то злость, прям вообще: "ну ты за*бал вы*бываться". И вот это ему помогло написать его текст. В моем же случае наверно было просто недостаточно злости", - отметил Василенко.

Johnyboy отметил, что очень тяжело приняла факт его проигрыша его родная мама, однако подробности рассказывать Василенко отказался. Кроме того, его коллеги также, по словам рэпера, "рассеялись".

"Реально у меня создалось ощущение, что все вокруг решили, что это конец, и ничего сделать невозможно. Но я всегда знал, что это полная х*йня, вы че, дебилы? Это просто баттл. Щас я напишу оху*нный трек, запишу альбом, поеду в тур, и все будет за*бись, не делайте вы такую х*йню. Люди этого не поняли. Зато сейчас, конечно же, бл*дь, пошли предложения: "давай все-таки поработаем вместе". Условно 80 процентов слушателей отвернулись. Такого у меня не было никогда, к такому я готов не был. Но причиной, почему я взял перерыв, стало банальное отсутствие денег, и непонимание, как их можно заработать рэпом в данной ситуации, а не какая-то великая депрессия", - поделился Johnyboy.

На волну хейта, которая обрушилась на Johnyboy в сети после проигрыша, по его словам, он не обращал внимания, однако, его задел один момент, который произошел в реальной жизни.

"Я еду, останавливаюсь на светофоре. Идут школьники, и видят, что сейчас загорится мой свет, и я буду ехать, и они орут что-то типа: "Ты пид*рас, ты про*бал Оксимирону, ха-ха", то есть, в родном городе такая х*йня. Это меня задело, снимаю ремень, открываю дверь, меня держат, и я такой потом "бл*ть". Ну это было реально обидно", - рассказал Василенко.

Сейчас Johnyboy  после двухгодичной паузы выпустил трек "Intro" и клип на него, также анонсировал выход своего четвертого альбома.

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Юрий Дудь вДудь Johnyboy
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