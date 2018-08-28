"У нее уровень ПТУ, она губошлепая дура": Лимонов жестко прошелся по Ксении Собчак

28 августа 2018, 14:21

Писатель рассказал, что невысокого мнения об интеллектуальных способностях телеведущей.

Эдуард Лимонов
Эдуард Лимонов "разнес" Ксению Собчак / Скриншот youtube.com/вДудь

Российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов дал интервью известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Запись беседы была опубликована на YouTube-канале "вДудь".

Несколько лет назад Лимонов назвал Собчак "дурой набитой", и с тех пор, по его словам, не поменял своего мнения.

"По моим ощущениям, она дура набитая. По-моему, это на "Дожде" было. Интервью со мной проводила Ксения Анатольевна Собчак. Она, видимо, очень не хотела со мной ссориться, говорила "Мы же вас любим". Я взял вот так вот и говорю: "Целуй ботинок!" Она просто ошалела", - рассказал писатель.

Он добавил, что после этих слов Собчак подарила ему книгу Максима Горького.

"Она мне подарила книгу и смотрит так, говорит: "Ну, это же, наверно, ваш любимый писатель", - и слегка улыбается. Ей, этой набитой дуре, внушили, что Горький - это моветон, это нельзя читать, это автор "Матери", "Буревестника". Она, идиотка, не знает, что в 33-м году, чтобы не дать Нобелевскую премию Горькому, дали Бунину. Это был всемирно признанный, богатый, успешный, он гремел во всем мире - Алексей Максимович Горький. Для нее "Жизнь Клима Самгина" - до сих пор книга просто заоблачная. Она ничего не знает, у нее уровень ПТУ. Она губошлепая дура, вот и все", - подчеркнул Лимонов.

Ранее Эдуард Лимонов пердрек России "много крови", и рассказал о преемнике Путина.

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Ксения Собчак Юрий Дудь вДудь Эдуард Лимонов
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