Вместо ПВО - макеты, Путин "оголил" почти всю Россию - Коваленко

Эксперт заявил, что ради проведения парада, Путин оставил почти всю территорию РФ без защиты.

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Территория РФ сейчас без прикрытия ПВО / Коллаж: Главред, фото: mil.ru, скриншот из видео

Что известно:

РФ плохо защищена от атак с воздуха

В РФ много макетов, имитирующих средства ПВО

Российский диктатор Владимир Путин "оголил" почти всю Россию, чтобы провести свой парад на Красной площади в Москве. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Путин ради своего "победобесия" обнажил почти всю Россию. Российская территория сейчас оголена, нет прикрытия средствами противовоздушной обороны. У России и раньше не было полноценного прикрытия воздушного пространства, а сейчас тем более", - сказал Коваленко.

Также он отметил, что вблизи Владивостока был зафиксирован целый дивизион комплексов С-300 и С-400, однако потом стало понятно, что это лишь макеты.

"То есть Владивосток уже без прикрытия комплексами ПВО? Я даже не удивлюсь, если выяснится, что это касается не только Дальнего Востока, но и центральной, северной и южной России. Даже европейская, то есть западная, часть Российской Федерации не имеет достаточного прикрытия средствами противовоздушной обороны", - добавил Коваленко.

Смотрите видео с интервью Александра Коваленко для Главреда:

Парад в Москве - что известно

Как сообщал Главред, военный парад к 80-й годовщине "дня победы" прошел в столице страны-агрессора РФ в пятницу, 9 мая. Он стал самым масштабным за время вторжения России в Украину, хотя и более скромным, чем другие юбилейные парады.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что главе Кремля Путину нечего было сказать о войне против Украины во время своего выступления на параде 9 мая, кроме лишь того, что Россия "поддерживает" оккупантов, воюющих на территории соседнего государства.

В то же время, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов говорил, что визиты к 9 мая не позволят Путину почувствовать себя сильнее. Зато на диктатора будет влиять затяжное падение цен на нефть, которое уже фиксируют по всему миру.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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