В жару лучше забрать из машины: 10 вещей не стоит оставлять в салоне

Эксперты рекомендуют убирать из авто все, что теряет свойства или создает риск в жару.

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Что нельзя оставлять в авто во время жары / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие вещи могут испортиться в раскаленном авто

Почему даже аптечка и солнцезащитный крем нуждаются в защите

Что советуют сделать, чтобы избежать риска в жару

В летнюю жару автомобиль, припаркованный под солнцем, быстро превращается в "духовку", и некоторые вещи, оставленные в салоне, могут не только испортиться, но и стать реальной угрозой для здоровья или безопасности. Издание SlashGear опубликовало список из 10 предметов, которые не стоит держать в автомобиле во время сильной жары.

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Аптечка первой помощи

Лекарства и другие средства в стандартной аптечке чувствительны к температурным колебаниям.

"Один из худших врагов аптечек первой помощи - экстремальная температура, причем как низкая, так и высокая", - отмечают в SlashGear.

Если нет возможности взять аптечку с собой, ее стоит изолировать, например, обложить бутылками с водой - это поможет немного сдержать нагрев.

Солнцезащитный крем

Средства защиты от солнца тоже не выдерживают перегрева. "Большинство солнцезащитных кремов - это определенные химические соединения, которые разрушаются при постоянном воздействии тепла свыше 24°C", - объясняют эксперты. Их лучше хранить в прохладном месте или сумке-холодильнике.

Лекарства

Не все медикаменты теряют свойства мгновенно, но уже через несколько дней в раскаленной машине некоторые препараты могут стать неэффективными. Высокая температура - особенно опасна для термочувствительных средств.

Тампоны

Гигиенические средства, в частности тампоны, могут испортиться раньше срока годности. Если есть сомнения в безопасности продукта после хранения в машине, его лучше не использовать.

Очки

Жара может повредить как пластиковые, так и стеклянные линзы. "Поляризованные очки являются одним из примеров, ведь чрезмерный нагрев повреждает пленку, которая обеспечивает этот эффект", - пишет SlashGear.

Контрацептивы

Презервативы из латекса, таблетки или другие средства контрацепции теряют эффективность из-за перегрева. Их, как и лекарства, следует хранить при стабильной и умеренной температуре.

Пластиковые бутылки с водой

Нагретая пластиковая тара может выделять вредные вещества, а также способствует размножению бактерий. Безопаснее использовать многоразовую тару из другого материала и избегать оставления напитков в салоне.

Аэрозольные баллончики

Сжатый газ в баллончиках под воздействием жары может расширяться и создавать опасное давление. Это касается как дезодорантов, так и бытовой химии в такой упаковке.

Сладости

Шоколад и конфеты быстро тают, загрязняя салон, а в горячей среде они могут стать непригодными к употреблению.

Электроника

Телефоны, ноутбуки, фотоаппараты - ни один из этих приборов не рассчитан на длительное пребывание при высоких температурах. Перегрев может вывести технику из строя.

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