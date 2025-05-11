В жару лучше забрать из машины: 10 вещей не стоит оставлять в салоне

Вы узнаете:
- Какие вещи могут испортиться в раскаленном авто
- Почему даже аптечка и солнцезащитный крем нуждаются в защите
- Что советуют сделать, чтобы избежать риска в жару
В летнюю жару автомобиль, припаркованный под солнцем, быстро превращается в "духовку", и некоторые вещи, оставленные в салоне, могут не только испортиться, но и стать реальной угрозой для здоровья или безопасности. Издание SlashGear опубликовало список из 10 предметов, которые не стоит держать в автомобиле во время сильной жары.
Аптечка первой помощи
Лекарства и другие средства в стандартной аптечке чувствительны к температурным колебаниям.
"Один из худших врагов аптечек первой помощи - экстремальная температура, причем как низкая, так и высокая", - отмечают в SlashGear.
Если нет возможности взять аптечку с собой, ее стоит изолировать, например, обложить бутылками с водой - это поможет немного сдержать нагрев.
Солнцезащитный крем
Средства защиты от солнца тоже не выдерживают перегрева. "Большинство солнцезащитных кремов - это определенные химические соединения, которые разрушаются при постоянном воздействии тепла свыше 24°C", - объясняют эксперты. Их лучше хранить в прохладном месте или сумке-холодильнике.
Лекарства
Не все медикаменты теряют свойства мгновенно, но уже через несколько дней в раскаленной машине некоторые препараты могут стать неэффективными. Высокая температура - особенно опасна для термочувствительных средств.
Тампоны
Гигиенические средства, в частности тампоны, могут испортиться раньше срока годности. Если есть сомнения в безопасности продукта после хранения в машине, его лучше не использовать.
Очки
Жара может повредить как пластиковые, так и стеклянные линзы. "Поляризованные очки являются одним из примеров, ведь чрезмерный нагрев повреждает пленку, которая обеспечивает этот эффект", - пишет SlashGear.
Контрацептивы
Презервативы из латекса, таблетки или другие средства контрацепции теряют эффективность из-за перегрева. Их, как и лекарства, следует хранить при стабильной и умеренной температуре.
Пластиковые бутылки с водой
Нагретая пластиковая тара может выделять вредные вещества, а также способствует размножению бактерий. Безопаснее использовать многоразовую тару из другого материала и избегать оставления напитков в салоне.
Аэрозольные баллончики
Сжатый газ в баллончиках под воздействием жары может расширяться и создавать опасное давление. Это касается как дезодорантов, так и бытовой химии в такой упаковке.
Сладости
Шоколад и конфеты быстро тают, загрязняя салон, а в горячей среде они могут стать непригодными к употреблению.
Электроника
Телефоны, ноутбуки, фотоаппараты - ни один из этих приборов не рассчитан на длительное пребывание при высоких температурах. Перегрев может вывести технику из строя.
Читайте также:
- Почему полиция может остановить даже "идеального" водителя: СМИ раскрыли подробности
- Работает лучше, чем кондиционер: какую кнопку в авто нужно нажать водителям
- Малоизвестная, но мощная: для чего нужна кнопка со стрелкой в автомобиле
Что известно о SlashGear?
SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред