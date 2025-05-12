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"Годами "отхаркивать": раскрыт худший сценарий переговоров с РФ в Турции

Алексей Тесля
12 мая 2025, 03:30
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Турция уже имела положительный опыт в достижении компромиссов между Украиной и Россией.
Реджеп Тайип Эрдоган, флаг Турции
/ Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Главное из заявлений Кулика:

  • Турция всегда стремилась вернуться к переговорному кейсу
  • Пас от Трампа - это позитив для Эрдогана

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал участие Турции в переговорном треке между Украиной и РФ по прекращению огня.

"Турция всегда стремилась вернуться к переговорному кейсу, быть посредником и иметь свой гешефт. Эрдоган, как типичный геополитический "барыга", постоянно предлагал свои услуги", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит, что ранее Турция уже имела положительный опыт в достижении компромиссов между Украиной и Россией, и эти шаги она "продавала".

"То есть почти всегда, кроме предмета договоренностей по нашим переговорам с Россией, Турция добавляла что-то свое - элемент добавленной стоимости. Это мог быть экономический или политический интерес. Турки всегда предлагали что-то дополнительное как "довесок" - выгодный для себя бонус, обертку к основной сделке", - отметил он.

По словам аналитика, Турция хочет снова вернуться к этому процессу, однако Эрдогану не нужна Нобелевская премия мира - он и без нее прекрасно чувствует себя на "геополитическом базаре".

"Так что пас от Трампа - это позитив для Эрдогана. Для Украины Турция никогда не была ни другом, ни врагом. Она всегда зарабатывала на нас - и это стоит просто принять. Здесь не нужны эмоциональные качели вроде "Эрдоган - наш друг, сват и брат", или наоборот "Эрдоган - враг, потому что дружит с Путиным". Это ложная логика, ведь Эрдогана и его политику как посредника нельзя измерять категориями "друг" или "враг", потому что на первом месте у него всегда национальные или корпоративные интересы. Он не работает в категории дружеских отношений - он формирует политику в собственных интересах - и это надо просто принять и работать с этим", - уточнил он.

Собеседник добавил, что Турция, которая готова работать на скучных процедурах и согласованиях, позволяет россиянам навязывать собственную повестку дня.

"И украинская дипломатия в этом, к сожалению, проигрывает - мы уже видели это на примере Минских соглашений, когда Россия смогла сформулировать такие позиции, которые нам пришлось годами "отхаркивать" - вплоть до полномасштабного вторжения", - резюмировал Кулик.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции. Американский президент отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.

Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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