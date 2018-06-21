"В семье не без урода". В Сети возмутились заявлению Дудя о "братьях россиянах-украинцах"

Известный российский видеоблогер и журналист Юрий Дудь назвал жителей Украины и РФ "братьями навек".

Именно так он подписал опубликованное на собственной странице в Facebook фото с парнем в футболке, на которой были изображено пожимающие друг друга руки с украинскими и русскими флагами.

"Понимаю, как много между нами сложного, но все равно напомню: русские и украинцы - братья навек", − написал он.

Такое утверждение Дудя привело пользователей Facebook в крайную степень негодования и раздражения.

"Юра, блееть, уймись со своими #мышебратьями", − написал Максим Гайовий. "Ага, особенно, когда от рук "братьев" умирают пацаны, с которыми играл в футбол в школе", − написал Владимир Шмалько. "Братья, которые воткнули нож в спину. В семье не без урода", − написал Александр Гапоненко. "Братья, это когда аннексия Крыма? А "много сложного" - это свыше десяти тысяч людей убитых на Донбассе?", − написал Вадим Советченко. ""Много сложного" - это украденный Крым и 10000 смертей от ваших рук. Никогда мы не будем братьями", − написал Максим Кицюк.

К слову, сам Дудь является гражданином РФ, но при этом – украинец по происхождению.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фронтмен группы "Пошлая Молли" дал Дудю лучший ответ на вопрос о Путине.