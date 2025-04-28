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В работе "Эпицентра" произошел масштабный сбой: что говорят в компании

Руслана Заклинская
28 апреля 2025, 11:31
273
Ни в одном из магазинов "Эпицентра" невозможно приобрести товар.
В работе 'Эпицентра' произошел масштабный сбой: что говорят в компании
Масштабный сбой в "Эпицентре" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/epicentrkua, freepik.com

Что известно:

  • В сети гипермаркетов "Эпицентр" произошел масштабный сбой
  • В магазинах Киева и других городах Украины невозможно осуществить покупки
  • Пресс-служба "Эпицентра" заявила о техническом сбое

В понедельник, 28 апреля, в сети строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о проблемах в работе касс и в мобильном приложении магазинов.

По словам пользователей, ни в одном из магазинов Киева невозможно осуществить покупку. Подобные жалобы поступают также из других городов Украины.

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Пользователи предполагают, что сбой может быть следствием хакерской атаки, которая произошла ночью, что могло нарушить работу внутренних систем компании. Кроме того, были зафиксированы проблемы с мобильным приложением Эпицентра, которое не работало должным образом или вовсе не запускалось у пользователей.

Объяснение от пресс-службы "Эпицентра"

Пресс-служба "Эпицентра" прокомментировала ситуацию. По их словам, в ночь на 28 апреля 2025 года в сети магазинов произошел технический сбой, который повлиял на их работу.

Также в пресс-службе отметили, что онлайн-магазин "Эпицентра" продолжает работать и принимать заказы. Однако возможны задержки в доставке заказов клиентам.

"Компания принимает все необходимые меры для скорейшего восстановления работы торговых центров", - говорится в сообщении.

Сбои в работе сервисов - новости Украины

Напомним, 26 апреля из-за технического сбоя в Ощадбанке временно стала недоступной бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве. Также зафиксирован масштабный сбой платежных систем по всей Украине. В то же время сбой возник в работе Новой почты.

Ранее в Укрзализныце произошел технический сбой, из-за которого не работали онлайн-сервисы, билеты невозможно было приобрести через приложение или сайт.

Как сообщал Главред, в декабре 2024 года произошел сбой в работе сервисов Meta, в частности Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. По данным DownDetector, десятки тысяч жалоб на ошибки: в WhatsApp невозможно отправлять сообщения, а на Facebook и Instagram возникают проблемы со входом.

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Что известно об Эпицентре?

Эпицентр К - группа компаний в Украине и крупнейший непродуктовый ритейлер Украины, основанная в 2003 году. Владеет крупнейшей в Украине сетью торговых центров "Эпицентр" и онлайн-магазином Epicentrk.ua. Группа является лидером в сегменте розничной торговли товарами для дома и ремонта на рынке, пишет Википедия.

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