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Пользователи "Киевстар" массово жалуются на сбой в сети: что известно

Яна Ставская
19 сентября 2024, 10:33обновлено 19 сентября, 12:02
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О сбоях в работе сети сообщают жители восточного, северо-восточного и центрального регионов.
Пользователи 'Киевстар' массово жалуются на сбой в сети: что известно
Что со связью "Киевстар"? Все подробности / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Пользователи оператора "Киевстар" массово жалуются на сбои мобильной сети. Жалобы на страницу компании поступают преимущественно из восточного, северо-восточного и центрального регионов страны - Днепра, Кривого Рога, Сум, Запорожья, Кропивницкого, Полтавской области.

Проблемы в работе мобильной сети произошли утром, 19 сентября.

Некоторые пользователи указывают, что речь идет не просто о подключении к интернету, но и о доступе к телефонной связи.

видео дня
  • "Киевстар, где связь?"
  • "Павлоград и Кременчуг - нет связи"
  • "Что со связью? На "антенне" - ноль"
  • "Где связь? Почему нет интернета и показывает, что я в роуминге? Харьков"

  • Сбой в Киевстар 19 сентября
    Сбой в Киевстар 19 сентября Фото: скриншот Главреда
  • Сбой в Киевстар 19 сентября
    Сбой в Киевстар 19 сентября Фото: скриншот Главреда
  • Сбой в Киевстар 19 сентября
    Сбой в Киевстар 19 сентября Фото: скриншот Главреда

На данный момент объяснения от компании нет. В комментариях в "Киевстар" ответили, что инженеры уже работают над улучшением сети.

Что говорят в "Киевстар" - ответ компании

В компании заявили о техническом сбое в работе некоторых сервисов сети.

"Специалисты "Киевстар" локализовали проблему и оперативно приступили к устранению последствий. Работы по восстановлению работоспособности сети продолжаются. В работе услуг голосовой связи и интернета в восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые трудности, однако в течение 30 минут они будут устранены", – ответили в "Киевстар".

Сбой в "Киевстар" - главное

В декабре 2023 года крупная российская атака почти полностью "положила" сеть "Киевстар". Только через два дня специалистам удалось наладить телефонную связь.

Британская разведка назвала кибероперацию Кремля "одной из самых разрушительных за период полномасштабного вторжения РФ".

Серьезно пострадала цифровая инфраструктура компании и всей страны — в частности, с перебоями работали сирены воздушной тревоги, банки и банкоматы с терминалами.

По сообщению специалистов СБУ, хакеры страны-агрессора находились в системе Киевстар как минимум с мая 2023 года. Среди прочего, в Службе безопасности рассматривали помощь врагу изнутри — то есть работу инсайдера, имевшего ограниченный доступ к данным компании.

Что известно о Киевстар?

ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине.

12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

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