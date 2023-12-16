Атака на "Киевстар" стала самой деструктивной с начала полномасштабной войны против Украины.

https://glavred.info/ukraine/britanskaya-razvedka-rasskryla-detali-masshtabnoy-ataki-na-kievstar-10525619.html Ссылка скопирована

Британская разведка расскрыла детали масштабной атаки на "Киевстар" / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В разведке Великой Британии рассказали детали масштабной атаки на работу мобильного оператора "Киевстар" в Украине. В ведомстве назвали эту операцию одной из самых деструктивных за время войны последних лет. Об этом сообщили в Ministry of Defence.

В сводке британской разведки напомнили, что 12 декабря самый большой оператор мобильной связи в Украине, услугами которого пользуется большая половина населения, попал под кибератаку. Последствия этой атаки устраняли двое суток.

В тот день кибератака лишила абонентов не только связи и возможности пользоваться интернетом. Не могли работать также сирены воздушной тревоги, отдельные банки, банкоматы и терминалы.

видео дня

Разведка Великобритании сообщила, что учитывая выход из строя правительственных ресурсов и экстренных служб, данная операция является самой масштабной кибератакой на украинские сети с начала российского вторжения.

Атака на Киевстар

Напомним, рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране.

Затем стало известно, что часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.

Через два дня украинский оператор мобильной связи Киевстар стабилизировал связь в Киеве и возобновил услугу международного голосового роуминга. За сутки специалисты компании возобновили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь. В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в рабочем состоянии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.