Британская разведка расскрыла детали масштабной атаки на "Киевстар"

В разведке Великой Британии рассказали детали масштабной атаки на работу мобильного оператора "Киевстар" в Украине. В ведомстве назвали эту операцию одной из самых деструктивных за время войны последних лет. Об этом сообщили в Ministry of Defence.
В сводке британской разведки напомнили, что 12 декабря самый большой оператор мобильной связи в Украине, услугами которого пользуется большая половина населения, попал под кибератаку. Последствия этой атаки устраняли двое суток.
В тот день кибератака лишила абонентов не только связи и возможности пользоваться интернетом. Не могли работать также сирены воздушной тревоги, отдельные банки, банкоматы и терминалы.
Разведка Великобритании сообщила, что учитывая выход из строя правительственных ресурсов и экстренных служб, данная операция является самой масштабной кибератакой на украинские сети с начала российского вторжения.
Атака на Киевстар
Напомним, рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране.
Затем стало известно, что часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.
Через два дня украинский оператор мобильной связи Киевстар стабилизировал связь в Киеве и возобновил услугу международного голосового роуминга. За сутки специалисты компании возобновили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь. В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в рабочем состоянии.
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