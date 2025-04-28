Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

Кристина Орбакайте собирается встретиться с мамой.

https://glavred.info/starnews/kristina-orbakayte-prinyala-vazhnoe-reshenie-i-vossoedinitsya-s-alloy-pugachevoy-10659746.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте планирует концерт на Кипре / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Кристина Орбакайте продолжает давать концерты

Певица увидится с мамой за границей

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, отправиться на Кипр, чтобы дать концерт.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, в мае она увидится со своей мамой - Аллой Пугачевой - в Лимасоле, где у Примадонны есть своя вилла.

видео дня

Отметим, Пугачева много времени проводит на Кипре, ведь ей подходит там климат, а в Израиле, где она живет с семьей, жара доставляет неудобства.

Алла Пугачева публично осуждает войну в Украине / instagram.com, Максим Галкин

"53-летняя артистка выступит в небольшом, по меркам звезд, зале в театре Паттихио, рассчитанном на 719 мест. Практически все места разобраны: билеты в партере стоят 159 евро, на последних рядах – 69 евро. Однако даже за небольшой концерт знаменитость получит не менее 4 млн рублей за вычетом остальных расходов на организацию, аренду и т.д." - сообщили пропагандисты.

Кристина Орбакайте много путешествует с дочерью и мужем / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Также недавно появились слухи, что Алла Пугачева собирается летом выступить на закрытом частном мероприятии для обеспеченных людей. Пока певица не комментировала эту информацию.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

Вам может быть интересно:

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред