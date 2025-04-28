Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

Вы узнаете:
- Кристина Орбакайте продолжает давать концерты
- Певица увидится с мамой за границей
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, отправиться на Кипр, чтобы дать концерт.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, в мае она увидится со своей мамой - Аллой Пугачевой - в Лимасоле, где у Примадонны есть своя вилла.
Отметим, Пугачева много времени проводит на Кипре, ведь ей подходит там климат, а в Израиле, где она живет с семьей, жара доставляет неудобства.
"53-летняя артистка выступит в небольшом, по меркам звезд, зале в театре Паттихио, рассчитанном на 719 мест. Практически все места разобраны: билеты в партере стоят 159 евро, на последних рядах – 69 евро. Однако даже за небольшой концерт знаменитость получит не менее 4 млн рублей за вычетом остальных расходов на организацию, аренду и т.д." - сообщили пропагандисты.
Также недавно появились слухи, что Алла Пугачева собирается летом выступить на закрытом частном мероприятии для обеспеченных людей. Пока певица не комментировала эту информацию.
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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