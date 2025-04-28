Мучительная смерть: от чего умер популярный актер, которого нашли вместе с женой

Мужчина умирал долго и мучительно, а у него в организме обнаружили ацетон.

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Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Что случилось с парой актеров

Какое вещество нашли в организме актера

Последнее вскрытие популярного американского актера Джина Хэкмена показало, что актер не ел в течение длительного периода времени до своей смерти в феврале.

Как пишет таблоид Page Six, официальный отчет Управления медицинских следователей в Нью-Мексико показал, что у Хэкмена в организме были следы ацетона.

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Токсикологический тест легендарной звезды показал уровень ацетона в 5,3 мг/дл, что соответствует длительному голоданию. Вещество может быть "продуктом кетоацидоза, вызванного диабетом и голоданием, а также метаболитом после приема изопропанола", согласно отчету.

Вскрытие также подтвердило, что у Хэкмена была "история застойной сердечной недостаточности" и "тяжелые хронические гипертензивные изменения" почек.

В отчете медицинских следователей также отмечены "нейродегенеративные признаки, соответствующие болезни Альцгеймера".

Ранее официальные лица Нью-Мексико раскрыли причины смерти Хэкмена и его жены Бетси Аракавы на пресс-конференции в марте.

Актер умер от гипертонической болезни и атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания, а также от "запущенной болезни Альцгеймера", которая стала одним из факторов.

Согласно вскрытию, проведенному 27 февраля, в его желудке не было еды, что показало, что он голодал.

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Ранее Главред писал о том, что легендарная голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе. Пара, которая была жената с 1991 года, была найдена вместе со своей собакой в ​​среду утром. Местные СМИ сообщили, что не подозревают никакого преступления.

Ранее также стало известно о том, что причиной смерти жены артиста Аракавы стал хантавирусный легочный синдром (ХЛС), редкий вирус, передающийся грызунами. Смерть наступила естественно.

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