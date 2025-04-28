Мозговая рассказала, куда делся ее молодой муж

Кратко:
- Что случилось с Дэвидом Аксельродом
- Что он будет делать дальше
Украинская продюсер Елена Мозговая, которая недавно показала свою младшую дочку-красавицу рассказала, куда делся ее муж - Дэвид Аксельрод.
Как рассказала она ТСН, исполнитель получил травму колена.
"У него сейчас реабилитация после операции. Он был в ТрО, он служил, собственно, на фоне этой всей истории он травмировал и до того травмировано колено. Были две операции, сейчас у него вторая реабилитация. Надеюсь, что все закончится хорошо", - рассказывает она.
Кроме того, Мозговая поведала, что травму он получил во время службы в 2022 году, но и до этого его колено было не в порядке, неудачно приземлился.
Она также успокоила поклонников и заверила, что артист все-таки когда-то вернется на сцену, но пока они занимаются волонтерством.
"Конечно, ожидать его на сцене, куда же он денется. Просто сейчас, во-первых, здоровье. Во-вторых, какие-то конъюнктурные вещи делать он не хочет, я не хочу. Мы занимаемся волонтерством. Это никуда не делось, несмотря на состояние здоровья. У нас есть фонд, которым он занимался. Я взяла на себя внимание, а он сосредоточился на неприличных вещах", - говорит она.
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Как ранее писал Главред, ранее Елена Мозговая показала, как выглядел в 90-х. "Архивы не горят... Лет 18 здесь мне... Начало бурных 90-х", - подписала видео Елена Мозговая. В комментариях подписчики отмечают ее естественную красоту, и что за тридцать с лишним лет она мало изменилась.
Ранее также Елена показала редкий снимок с Соломией. В кадре девочка позирует с зелеными прядями в волосах, закрученных в локоны. "Моя Мавка", - подписала фото Мозговая.
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Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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