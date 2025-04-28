Тина Кароль сделала откровенное признание про другого мужчину

Тина Кароль сделала признание в день смерти ее первого мужа - Евгения Огира.

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Тина Кароль рассказала о целибате / Коллаж Главред, фото Телеграмм Тины Кароль

Кратко:

О чем рассказала Тина Кароль

Какой этап она завершила

Украинская певица Тина Кароль сделала неожиданное признание в годовщину смерти ее мужа Евгения Огира, который умер 28 апреля 2013 года из-за онкологического заболевания.

На своей странице в Telegram, Тина Кароль заговорила о том, что ей пришлось пройти за эти 12 лет, как она росла над собой и на что теперь готова вновь.

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Тина Кароль рассказала про нового мужчину / Скриншот Телеграмм Тины Кароль

"Разлука навеки не вербальная, а физическая, обжигающая разум и душу фантомами его присутствия. Говорят, что жизнь делится на 12-летние жизненные циклы. Многие говорят, а я живу всегда своим ощущением, что достойно, а что нет, и интуицией", - пишет Тина Кароль.

Тина Кароль сделал неожиданное признание / Фото Телеграмм/Тина Кароль

По ее словам, она "приняла этот бой, сложный до крика каждой клетки, скрипа зубов, без права на ошибку".

"Полный возложенных надежд только на себя. Полный аскез и целибата. Отсутствие права на слабость, потому что растет сын, который должен видеть маму только победительницей и героиней, и он видел меня только такой всегда", - делится Тина Кароль.

Тина Кароль сделал неожиданное признание / Фото Телеграмм/Тина Кароль

По словам артистки, она выстояла, осталась трезвой и красивой, духовно и физически сильной, не изменяя принципам человечности и патриотизма, сумев пережить давление, шантаж и жестокость.

"Я стала вдовой в 28 лет. И только сейчас, в 40, я готова поднять голову и заглянуть в глаза другого мужчины, только теперь это имеет отклик в моем зове и запросе для вселенной. Только теперь это понятно уже взрослому, умному сыну, которому все небо, до которого могла дотянуться, преклонила", - говорит Тина Кароль.

Тина Кароль сделал неожиданное признание / Фото Телеграмм/Тина Кароль

"Не бойтесь вызова, бойтесь змею под видом слабости, которая разъедает сознание и губит ядом", - добавила она.

Кароль, инфографика, рос / Главред

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Брак Тины Кароль с Евгением Огиром В 2008 году Тина Кароль тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, пишет Википедия. 18 ноября 2008 года родила первого ребенка, сына Вениамина. Уже через три недели после родов певица вернулась на сцену. 28 апреля 2013 года муж умер от рака желудка. Потерю Евгения Огира исполнительница болезненно пережила и уже более 10 лет живет одна, не решаясь начать отношения. Тина Кароль посвятила мужу альбом "Помню", песни из которого до сих пор не может исполнять без слез. Особенно тяжелой для певицы является композиция "Выше облаков".

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