"Хотела заполучить биткоины": харьковская блогерша инсценировала собственное похищение

Аккаунт "Тигра" Якименко удалила / Соцсети

Харьковскую блогершу Екатерину Якименко, известную в Сети как Тигра, полиция разыскивала как пропавшую без вести. Однако позже правоохранители задержали "пропавшую" по подозрению в ложном сообщении о совершении преступления.

Как сообщает Newsroom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, о введение копов в оману рассказал харьковский блогер Евгений Зуб. По его словам, землячка инсценировала собственное похищение, будучи в сговоре со своим другом-киевлянином. Так она пыталась получить от своего спонсора из РФ выкуп в размере пяти биткоинов, то есть 4 636 215 гривен. Блогер отметил, что до этого россиянин подарил Екатерине Bentley Bentayga.

Об исчезновении Екатерины Якименко заявила ее подруга. Она сказала, что блогерша не выходит на связь.

В полиции открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство с пометкой "пропал без вести") УК Украины.

В ходе расследования было установлено, что автомобиль Тигры все это время находился в Киеве. А сама она посещала столичные рестораны, в которых расплачивалась собственной банковской картой. Также выяснилось, что девушка пыталась арендовать элитный автомобиль в одном из столичных салонов.

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Newsroom пишет, что в понедельник, 5 июля, Якименко и ее киевского друга задержали и доставили в СИЗО Харькова.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 383 ("заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления") УК Украины. Суд назначил меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере трех миллионов гривен.

На данный момент аккаунт Тигра Якименко уже удалила.

Напомним, ранее в Киеве произошло похищение бизнесмена из Сербии просто на улице - его затолкали в машину и увезли. О происшествии правоохранителям рассказал друг предпринимателя, когда тот перестал выходить на связь.

Также в Сети опубликовали видео, снятое камерой наблюдения - на кадрах показан момент нападения на мужчину.

Инцидент произошел на Подоле ночью 7 числа. Похищенным оказался гражданин Сербии Милован Роганович, бизнесмен, владельца компании "Дельта Спорт".