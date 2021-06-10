УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Затолкали в машину и увезли: в Киеве похитили бизнесмена

10 июня 2021, 20:51
Прослушать новость
Остановить

Полиция по факту похищения открыла производство и проводит проверку, выясняет обстоятельства происшествия.

В Киеве похитили бизнесмена

В Киеве произошло похищение бизнесмена из Сербии просто на улице - его затолкали в машину и увезли, пишет Киев Оперативный в Facebook.

О происшествии правоохранителям рассказал друг предпринимателя, когда тот перестал выходить на связь.

Также в Сети опубликовали видео, снятое камерой наблюдения - на кадрах показан момент нападения на мужчину.

Сам инцидент произошел на Подоле ночью 7 числа. Похищенным оказался гражданин Сербии Милован Роганович, бизнесмен, владельца компании "Дельта Спорт".

Как видно на ролике, предприниматель стоял на улице и общался по телефону. Рядом в єто ночное время никого не было. К мужчине подъезжает черный автомобиль, из которого выходят двое злоумышленников в масках и черных одеждах, а затем к ним присоединяется третий похититель. Они хватают свою жертву и заталкивают в салон внедорожника, после чего уезжают.

Также стало известно, что полиция по факту похищения открыла производство и проводит проверку, выясняет обстоятельства происшествия.

Читайте такжеПохищенная лидер оппозиции Беларуси Колесникова выехала в Украину – СМИ

Компания Дельта Спорт (DELTA SPORT) работает в Украине с 1998 года и имеет свои розничные сети в Украине, Казахстане, Беларуси. Занимается продажей и дистрибуцией продукции известных брендов спортивной обуви и одежды.

Ранее Главред писал о том, что в Одесской области в городе Рени застрелили "криминального авторитета" Василия Паниогло. Отмечается, что, предположительно, заказное убийство произошло в отеле "Парма".

По некоторым данным, группировка Попеску – одно из звеньев ОПГ Василия Марьянчука, которое прославилось своей жестокостью известной. На счету этого формирования – десятки кровавых преступлений, похищений и убийств известных бизнесменов.

новости Киева бизнесмены нападения на украинцев за границей
Сейчас вы просматриваете новость «Затолкали в машину и увезли: в Киеве похитили бизнесмена». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Скорее всего, умрут от любой причины: люди, которые так спят, проживут меньшеСкорее всего, умрут от любой причины: люди, которые так спят, проживут меньше Как питаются японцы с "острова бессмертных" Окинава: три главных советаКак питаются японцы с "острова бессмертных" Окинава: три главных совета Гороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переездГороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переезд Как законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног МосквыКак законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног Москвы Екатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихомЕкатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихом

Последние новости

21:23

Лесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком

20:51

Затолкали в машину и увезли: в Киеве похитили бизнесмена

20:49

В России арестовали блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского Видео

20:49

Дочь Мэрил Стрип снова собралась замуж за музыканта

20:38

Встреча Путина и Байдена: один будет играть по правилам, второй - нет мнение

Реклама
20:34

В магазине GOG стартовала летняя распродажа – cкидки до 90% на более 3000 тайтлов Видео

20:32

Украина резко высказалась о "наезде" Путина на инициативу Зеленского насчет коренных народов Видео

20:15

Netflix назвал список актеров сериала Сумерки Богов

20:08

В Ассоциации поведали, как украинцы могут платить за газ с 1 мая

19:56

Названы приметы, которые сулят внезапное богатство Видео

19:56

Cамые большие карты в истории серии – новые подробности Battlefield 2042 Видео

19:45

Первые две страны Евросоюза признали украинские паспорта вакцинации Видео

19:31

Трагичная фотосессия с пневматом: после ВНО школьница застрелила парня

19:30

Праздник Петра и Павла в 2021 году: какого числа, традиции и запреты Видео

19:23

Только Верховная Рада может решить проблему газовых долгов – Ассоциация

19:13

В Киеве полуголый мужчина бегал с пистолетом по улице и устроил стрельбу Видео

19:13

Высокий холестерин: являются ли яйца основными виновниками повышения уровня холестерина? Видео

19:04

В Китае бродячие слоны опустошают фермы и мило отдыхают на привале Видео

19:03

В магазине EGS началась раздача одной из самых необычных игр этого поколения Видео

18:33

В Херсоне мачеха бросила на произвол судьбы избитого малыша Видео

Реклама
18:31

Названы самые популярные новые авто среди украинцев в 2021

18:22

Раздавил на глазах у отца: под Тернополем мужчина сбил девушку и сбежал после приговора в Польшу Видео

18:16

Отключение от SWIFT: Европарламент одобрил жесткий документ по Беларуси

18:11

Главный эксклюзив PS5 этого лета – Ratchet & Clank: Сквозь миры – получил релизный трейлер Видео

18:06

Врач назвал неожиданную опасность персиков и абрикосов для детей Видео

18:03

Главы МИД Украины и Италии обсудили, как работает бизнес между странами

18:02

На Земле произошло солнечное затмение: видео фантастического явления Видео

17:47

На "Азовстали" установят мощные фильтры для минимальных выбросов

17:26

"Героям слава!": УЕФА в Сети "атаковали" защитники сборной Украины Фото Видео

17:18

В Украине запретили лукашенковский телеканал Беларусь 24 Видео

17:12

На "кладбище проектов" Google появилась новая жертва Видео

16:50

Блюда из кабачков: невероятный рецепт запеканки

16:43

1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров

16:31

Новый вирус атакует дипломатические учреждения и телеком-компании - исследование

16:26

Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школы Видео

16:19

Офис президента спорит с УЕФА: "лозунг на форме сборной - абсолютно оправданный" Фото

16:18

"Витя, где деньги?": суд взыскал с Медведчука почти 300 тысяч в пользу издательства книги о Стусе Видео

16:06

В Британии фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз

16:04

Россия высказалась о запрете лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины: "поучила жизни" Фото Видео

15:38

Родители сдали в детдом девочку, спасшую братьев и сестер из пожара Видео

Реклама
15:18

"Метинвест" направит миллиард долларов на большой проект по производству холоднокатаного проката

15:17

Инфаркт: это упражнение может усилить риски Видео

15:16

Вышла особая версия культовой iOS 4 для всех Айфонов: как установить Видео

15:00

Им с детства снилась высота: рецензия на фильм На высотах Нью-Йорка Видео

14:42

Михаил Поплавский и Алина Гросу показали, как любовь спасет мир Видео актуально

14:30

Победительница Холостяка получила от любимого Mercedes за 2 миллиона

14:08

Ученые рассказали, когда лучше всего пить кофе Видео

14:00

Появились первые реальные фотографии контроллеров DualSense в красном и чёрном цветах Фото

13:49

Убийство мальчика-школьника в коллекторе: полиция задержала подозреваемого Видео

13:40

Россияне, привитые вакциной Спутник V, не смогут попасть в Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять