Затолкали в машину и увезли: в Киеве похитили бизнесмена

В Киеве похитили бизнесмена

В Киеве произошло похищение бизнесмена из Сербии просто на улице - его затолкали в машину и увезли, пишет Киев Оперативный в Facebook.

О происшествии правоохранителям рассказал друг предпринимателя, когда тот перестал выходить на связь.

Также в Сети опубликовали видео, снятое камерой наблюдения - на кадрах показан момент нападения на мужчину.

Сам инцидент произошел на Подоле ночью 7 числа. Похищенным оказался гражданин Сербии Милован Роганович, бизнесмен, владельца компании "Дельта Спорт".

Как видно на ролике, предприниматель стоял на улице и общался по телефону. Рядом в єто ночное время никого не было. К мужчине подъезжает черный автомобиль, из которого выходят двое злоумышленников в масках и черных одеждах, а затем к ним присоединяется третий похититель. Они хватают свою жертву и заталкивают в салон внедорожника, после чего уезжают.

Также стало известно, что полиция по факту похищения открыла производство и проводит проверку, выясняет обстоятельства происшествия.

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Компания Дельта Спорт (DELTA SPORT) работает в Украине с 1998 года и имеет свои розничные сети в Украине, Казахстане, Беларуси. Занимается продажей и дистрибуцией продукции известных брендов спортивной обуви и одежды.

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