В Киеве неизвестные подстрелили топ-чиновника

По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия.
Заместителя главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимира Павленко подстрелили возле собственного дома, сообщила пресс-служба АРМА в Facebook вечером в пятницу, 4 июня.
Отмечается, что Павленко был госпитализирован с ранениями средней тяжести.
Инцидент произошел еще утром 2 июня, однако стало известно об этом только сейчас. Нападение произошло возле дома, где проживает Павленко.
"По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
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В АРМА отметили, что надеются на максимально быструю и действенную реакцию правоохранителей по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников.
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