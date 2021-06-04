В Киеве неизвестные подстрелили топ-чиновника

В столице стреляли заместителя главы АРМА/ скрин

Заместителя главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимира Павленко подстрелили возле собственного дома, сообщила пресс-служба АРМА в Facebook вечером в пятницу, 4 июня.

Отмечается, что Павленко был госпитализирован с ранениями средней тяжести.

Инцидент произошел еще утром 2 июня, однако стало известно об этом только сейчас. Нападение произошло возле дома, где проживает Павленко.

"По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

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В АРМА отметили, что надеются на максимально быструю и действенную реакцию правоохранителей по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников.