Под Одессой пьяные мужчины на кладбище открыли стрельбу по людям

Под Одессой произошла стрельба / Фото pixabay.com

В городе Белгород-Днестровский произошла стрельба. В результате происшествия ранения получили два человека, пишет пресс-служба полиции Одесской области.

На городском кладбище двое мужчин распивали спиртные напитки. 66-летняя женщина, которая работает там смотрителем, сделала им замечание, после чего мужчины начали оскорблять ее. Услышав шум, к месту конфликта подошел муж женщины, который так же работает смотрителем на кладбище, и начал заступаться за нее.

"Злоумышленники выстрелили в сторону супругов из неустановленного пока оружия, в результате чего женщина получила огнестрельное ранение руки, а ее муж - ранение в живот и голову", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Читайте такжеКровавая стрельба в школе в Казани: все подробности и фото

После стрельбы злоумышленники покинули место преступления. Для их поиска на территории района ввели в действие специальную полицейскую операцию "Перехват".

"Одного из подозреваемых задержали на улице райцентра и поместили в изолятор временного содержания. Место нахождения его сообщника устанавливается", - говорится в сообщении.

Мужчинам за покушение на умышленное убийство грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Читайте также: