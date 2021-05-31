Под Одессой пьяные мужчины на кладбище открыли стрельбу по людям

Мужчинам за покушение на умышленное убийство грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В городе Белгород-Днестровский произошла стрельба. В результате происшествия ранения получили два человека, пишет пресс-служба полиции Одесской области.
На городском кладбище двое мужчин распивали спиртные напитки. 66-летняя женщина, которая работает там смотрителем, сделала им замечание, после чего мужчины начали оскорблять ее. Услышав шум, к месту конфликта подошел муж женщины, который так же работает смотрителем на кладбище, и начал заступаться за нее.
"Злоумышленники выстрелили в сторону супругов из неустановленного пока оружия, в результате чего женщина получила огнестрельное ранение руки, а ее муж - ранение в живот и голову", - говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
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После стрельбы злоумышленники покинули место преступления. Для их поиска на территории района ввели в действие специальную полицейскую операцию "Перехват".
"Одного из подозреваемых задержали на улице райцентра и поместили в изолятор временного содержания. Место нахождения его сообщника устанавливается", - говорится в сообщении.
Мужчинам за покушение на умышленное убийство грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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