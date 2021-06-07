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В Одесской области в отеле застрелили "криминального авторитета"

7 июня 2021, 22:58
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Костяк банды составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время Марьянчук отбывает пожизненный срок.

пистолет, рука с пистолетом
В Одесской области произошло убийство / Фото pixabay.com

В Одесской области в городе Рени застрелили "криминального авторитета" Василия Паниогло, пишут местные Telegram-каналы.

Отмечается, что, предположительно, заказное убийство произошло около 16:00 в отеле "Парма".

"Там и нашли некого Василия Паниогло, который был криминальным "авторитетом" организованной преступной группировки Олега Попеску по прозвищу Румын. Основные направления деятельности его группировки – выращивание и контрабанда марихуаны, контрабанда сигарет, вымогательство у бессарабских фермеров, рейдерские действия в аграрном секторе региона", - сказано в сообщении.

По некоторым данным, вышеназванная группировка Попеску – одно из звеньев ОПГ Василия Марьянчука, которое прославилось своей жестокостью известной. На счету этого формирования – десятки кровавых преступлений, похищений и убийств известных бизнесменов.

Костяк банды составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время Марьянчук отбывает пожизненный срок.

Информацию подтверждает и одесский сайт Думская, ссылаясь на свои источники. По его данным, Паниогло получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки и головы, скончался в больнице.

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Отель "Парма", как утверждается, служит своеобразной "штаб-квартирой" группировки Румына.

Ранее Главред писал о том, что заместителя главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимира Павленко подстрелили возле собственного дома.

Отмечается, что Павленко был госпитализирован с ранениями средней тяжести. Инцидент произошел еще утром 2 июня. Нападение произошло возле дома, где проживает Павленко.

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