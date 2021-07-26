Языковой скандал в Харькове: продавщица пыталась обмануть владельца и осталась без работы

Продавщица ​ киоска "Колосся. Долина смаку" осталась без работы / скриншот

В Харькове владелец киоска "Колосся. Долина смаку", вокруг которого разгорелся языковой скандал, уволил продавщицу, которая отказалась обслуживать клиентку на украинском языке и нагрубила ей.

Жительница города Оксана Хвыля рассказала в Facebook, что продавщица временно заменяла постоянную сотрудницу на время болезни. Оказалось, что продавщица попыталась обмануть и покупательницу, и владельца киоска.

"Это хитросделанное существо пыталось обмануть меня и владельца. Короче, когда я попросила контакты, она, радуясь, что такая умная, дала мне телефон подружки. А когда меня послала еще и ее подружка ... Тут у меня упала планка. Причем, владелец сказал, что если бы они не были так глупы, подружка могла бы извиниться по телефону, и никто бы ничего не узнал", - написала Хвыля.

Женщина отметила, что владелец киоска украиноязычный и родом из Львова.

"Собственник нормальный, украиноязычный, родом из Львова. А продавщицу нашел на замену, пока постоянная болеет", – написала она.

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Хвыля добавила, что, когда мужчина узнал о скандале, ему стало плохо.

"Когда я увидела в привате сообщение от его жены, он уже нашел замену и увольнял красаву. Так что отбой воздушной тревоги, покупайте у владельца картоплянники и бандерики. Он рад каждому", – написала Хвыля.

Также она подчеркнула, что мужчина был приятно удивлен таким количеством патриотов.

Как отреагировали в Сети:

Пользователи соцсети поздравили Оксану Хвылю с победой:

Впрочем некоторые считают, что скандал возник на пустом месте, и теперь в этом киоске никто ничего не будет покупать:

Языковой скандал в Харькове - о чем ранее писал Главред:

В Харькове продавщица киоска "Колосся. Долина смаку" отказалась обслуживать покупателя на украинском.

По словам потерпевшей Оксаны Хвыли, продавщица отказала ей в обслуживании на украинском языке после того, как она заговорила с ней на государственном и сказала, что мелкие купюры (в данном случае – 20 гривен), ищет только для тех, кто общается на украинском.

После этого продавщица отобрала у нее сумку с продуктами и бросила женщине ее 100-гривневую купюру.

Позже женщина хотела уладить конфликт с директором магазина, ведь постоянно покупала там продукты до того, как на работу туда пришла новая продавщица. Однако ее начальница, услышав украинский, повесила трубку.

Через несколько дней Оксана вернулась в киоск, чтобы снять поведение хамовитой продавщицы на видео. Та сразу начала закрывать магазин и говорить "До свидания". На вопрос почему она не хочет обслуживать покупателей на украинском языке, продавщица посоветовала ехать "в пи*ду", чтобы там говорить на государственном.

Позже Хвыля рассказала, что хозяйка киоска заявила, что у ее сотрудницы, которая не владеет украинским, сдали нервы из-за жары и возраста, а покупательница устроила провокацию. Вину своей работницы владелица магазина признает, но в то же время призывает "не раздувать скандал из ничего".