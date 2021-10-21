"К сожалению, вы хотите общаться на украинском": киевская IT-компания угодила в языковой скандал

IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту / depositphotos.com

Рекрутеры киевской IT-компании TechExpace, которая еще известна как React и Affreact, отказали украиноговорящему программисту в собеседовании из-за того, что он общается на государственном. Дескать, в приоритете – русский.

"Думал, что в 2021 году отменять собеседования, ко всему, еще и без предупреждения, из-за украинского языка – это скорее вымышленные диалоги, но нет!", – написал Антон Капелюшный у себя в фейсбуке и приложил переписку с представительницей ИТ-компании.

По словам Капелюшного, он договорился с HR-менеджером об онлайн-интервью. После чего у него поинтересовались о том, как у него "дела с русским языком". Молодой человек ответил, что понимает русский и предположил, что в офисе понимают и украинский, на котором он общается. Ему ответили, что в приоритете у компании все же русский язык.

Впоследствии представительница компании отменила собеседование, мотивируя это тем, что поскольку программист хочет общаться на украинском, то они не могут ему предложить вакансию.

Фото: facebook.com/anton.kapelushny

Фото: facebook.com/anton.kapelushny

В комментариях к сообщению парень отметил, что после огласки истории с ним никто из компании не связывался. Сайт Affreact, который прислала менеджер Капелюшному, не работает, а электронная почта для контактов на сайте TechExpace не действительна.

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