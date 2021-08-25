Харьковский бармен надругался над украинским языком, заявив, что он "русский"

Бармен сказал, что он славянин / Скриншот

Очередной скандал на фоне украинского языка произошел в Харькове. В одном из местных кафе под названием Zdorovo EST, которое расположенное на улице Ярослава Мудрого, работник отказался обслуживать клиентов на государственном языке.

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина за стойкой кривляется, специально искажая украинский язык.

Видеоролик вызвал негодование среди пользователей.

В частности, он нахамил клиенту за то, что он попросил украинское меню. Бармен сказал, что "он славянин и русский". А самого "украинского" меню по словам посетителей заведения, там и вовсе не оказалось.

После опубликованных кадров пользователи призвали бойкотировать данное заведение.

Однако его владельцы на скандал пока не отреагировали.

Напомним, ранее курьезный инцидент с моделью Яной Варнаковой случился в Кишиневе. Она получила от местной жительницы сумкой из-за того, что разговаривала на русском языке. Модель, стоя в очереди к банкомату, была очень близко к агрессивной женщине. Последняя начала выкрикивать в сторону Мисс Молдовы матерные слова: "Ст*рва" и "вонючая россиянка".