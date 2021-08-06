"Вонючая россиянка": в Кишиневе "Мисс Молдова-2008" угодила в языковой скандал и получила сумкой

Яну Варнакову избили сумкой / Соцсети

Курьезный инцидент с моделью Яной Варнаковой случился в Кишиневе. Она получила от местной жительницы сумкой из-за того, что разговаривала на русском языке.

Соответствующие кадры Варнакова опубликовала в Instagram.

А началось все с того, что модель, стоя в очереди к банкомату, была очень близко к агрессивной женщине. Впоследствии та подумала, что Варнакова хочет узнать PIN-код ее банковской карты и начала ее оскорблять. На оскорбления Яна ответила на русском языке, что еще больше разозлило женщину. Тогда она набросилась на нее и начала бить своей сумкой, выкрикивая в сторону Мисс Молдовы матерные слова: "Ст*рва" и "вонючая россиянка".

Под данным видео в Instagram Варнакова выразила благодарность своим подписчикам. "Неважно, какой вы нации или религии, какой у вас цвет кожи. Мы все люди, берегите себя и близких", - написала модель.

Люди, которые к слову написали комментарии также на русском языке, осудили поступок женщины.

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Отметим, титул "Мисс Молдова", представив страну на конкурсе "Мисс мира", Варнакова получила в 2008 году. На тот момент она была одиннадцатиклассницей.

Напомним, ранее в Харькове продавщица киоска не захотела разговаривать с покупателями на украинском языке и послала их в "пи*ду". В итоге женщина лишилась работы.

Также ранее сообщалось о скандальном заявлении киевской блогерши. Девушка раскритиковала новые нормы Закона о языке, назвав украинский язык "мерзким". Ее раскритиковали в Сети и она удалила пост, заявив, что не хочет "унижаться перед больными людьми", а также поблагодарила за "пиар".