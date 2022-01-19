Отказался общаться на русском и не взяли на работу: в IT-компании объяснились за языковой скандал

Богдан Мельник рассказал, что многие русскоязычные коллеги его поддержали / Скриншот ТСН

IT-специалист Богдан Мельник решил устроиться на работу в Киеве в белорусскую компанию Andersen People. На завершающем этапе собеседования он заявил, что не будет говорить с коллегами только на русском языке. В итоге на работу его не взяли. В компании назвали данные инцидент недоразумением и считают, что никаких нарушений с их стороны нет.

Как говорится в сюжете ТСН, Мельник хорошо говорит по-английски, и не отказывался говорить с иностранцами на русском языке. Инцидент он назвал дискриминацией и заявил, что его поддержали, в том числе, и русскоязычные коллеги.

Не взяли на работу из-за отказа общаться с коллегами на русском языке

Богдан Мельник пытался устроиться в офис белорусской IT-компании Andersen People именно в Киеве. Но там потребовали, чтобы он общался с коллегами только на русском языке. Соискатель согласился говорить на русском только с иностранцами.

"Для любого человека, имеющего чувство достоинства, такая ситуация будет возмутительной. Многие русскоязычные коллеги меня поддержали. Их тоже возмущает такая политика дискриминации по языковому признаку, - сказал сам Мельник.

"Было недоразумение"

В самой компании из Беларуси Andersen People считают, что нарушений с их стороны нет. Случай они назвали "недоразумением" по отдельно взятому проекту.

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Читайте также"К сожалению, вы хотите общаться на украинском": киевская IT-компания угодила в языковой скандалБыло недоразумение. Вакансия была в команду, в которой также работают специалисты из Беларуси, Казахстана и России. Проблема, думаем, в том, что у кандидата создалось впечатление, что в компании не говорят на украинском. Хотя на самом деле речь шла о международной команде отдельно взятого проекта", - заявил соучредитель компании Александр

Жалобу на компанию не приняли

Примечательно, жалобу Мельника в секретариате языкового уполномоченного Украины не приняли. Там сослались на то, что " заявитель не находится в настоящее время в трудовых отношениях с этой фирмой".

Реакция властей

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала ситуацию нарушением Конституции и языкового закона.

"Отмечаю, что указанные действия специалиста управления персоналом являются не только нарушением принципа недискриминации, закрепленном в статье 24 Конституции Украины, но и требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - подчеркнула она в своем Telegram-канале.Читайте такжеЯзыковой скандал в Харькове: продавщица пыталась обмануть владельца и осталась без работы

В сюжете подчеркивается, что случай с Богданом Мельником не является редким инцидентом. Ранее в этой же компании отказали в работе другому соискателю, который сказал, что русский язык понимает, но общаться может только на украинском или английском языке.

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