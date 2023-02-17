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Языковой скандал в Одессе: посетительницу выпроводили из кафе из-за украинского языка

17 февраля 2023, 09:23
Между посетительницей и хозяином кафе произошел конфликт из-за общения на русском языке. Мужчина не захотел переходить на государственный язык.
украинский язык
В Одессе разгорелся скандал из-за украинского языка / УНИАН

В Одессе разгорелся языковой скандал в одном из местных заведений общественного питания. Там посетительницу отказались обслуживать на украинском языке. Об этом она рассказала на своей странице в TikТok.

Между посетительницей и хозяином кафе произошел конфликт из-за общения на русском языке.

"Я могу и отказать в обслуживании. Я хозяин кафе", – заявил владелец заведения в ответ на просьбу общаться на украинском.

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Мужчина отказался говорить на государственном языке, поскольку "он его плохо знает" и не хочет выглядет глупо. Также хозяин кафе аргументировал свою позицию тем, что кафе - это его частная собственность.

Языковой скандал в Одессе: посетительницу выпроводили из кафе из-за украинского языка
В кафе в Одессе отказались обслуживать посетительницу на украинском языке / скриншот

Девушку попросили уйти по причине того, что заведение якобы уже закрывается. В результате блогер написала заявление в полицию.

Девушка написала заявление в полицию
Девушка написала заявление в полицию / скриншот

Многие пользователи соцсети поддержали девушку, заявив, что теперь знают, в какое заведение в Одессе не стоит ходить.

Языковой скандал в Одессе: посетительницу выпроводили из кафе из-за украинского языка
Языковой скандал в Одессе: посетительницу выпроводили из кафе из-за украинского языка

Как сообщал Главред, в Киеве известная белорусская IT-компания Andersen People отказала мужчине в следующем этапе собеседования из-за того, что он разговаривает на украинском языке.

Ранее в Виннице на днях разгорелся языковой скандал. В ресторане итальянской кухни Pasta e Vino - Piazza Beatrice официант отказался переходить на украинский язык после просьбы посетителя.

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