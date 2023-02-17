Языковой скандал в Одессе: посетительницу выпроводили из кафе из-за украинского языка

В Одессе разгорелся языковой скандал в одном из местных заведений общественного питания. Там посетительницу отказались обслуживать на украинском языке. Об этом она рассказала на своей странице в TikТok.
Между посетительницей и хозяином кафе произошел конфликт из-за общения на русском языке.
"Я могу и отказать в обслуживании. Я хозяин кафе", – заявил владелец заведения в ответ на просьбу общаться на украинском.
Мужчина отказался говорить на государственном языке, поскольку "он его плохо знает" и не хочет выглядет глупо. Также хозяин кафе аргументировал свою позицию тем, что кафе - это его частная собственность.
Девушку попросили уйти по причине того, что заведение якобы уже закрывается. В результате блогер написала заявление в полицию.
Многие пользователи соцсети поддержали девушку, заявив, что теперь знают, в какое заведение в Одессе не стоит ходить.
Как сообщал Главред, в Киеве известная белорусская IT-компания Andersen People отказала мужчине в следующем этапе собеседования из-за того, что он разговаривает на украинском языке.
Ранее в Виннице на днях разгорелся языковой скандал. В ресторане итальянской кухни Pasta e Vino - Piazza Beatrice официант отказался переходить на украинский язык после просьбы посетителя.
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