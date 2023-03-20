Языковой скандал в Одессе: в пекарне нагрубили клиентке за просьбу разговаривать с ней на украинском

В Одессе разгорелся языковой скандал – в одной из местных пекарен отказались обслуживать посетительницу на украинском языке.
Началось всё с того, что девушка зашла в заведение и услышала, что там играет российская музыка. Она хотела снять это на видео, но работница пекарни на русском языке заявила, что снимать видео и фотографировать запрещено. Об этом сообщил общественный деятель Демьян Ганул.
Посетительница после этого отметила, что в Украине действует языковой закон, согласно которому клиентов должны обслуживать на государственном языке. Она подчеркнула, что не понимает русского и просит разговаривать с ней на украинском.
Но работница заведения продолжила отвечать на русском языке, упорно не желая переходить на государственный язык. При этом во время словесной перепалки она ответила, что живет в свободной стране и будет говорить на удобном для нее языке.
Общественный деятель Демьян Ганул сообщил, что после этой ситуации он приходил в пекарню и лично общался с продавщицей. После этого она попросила прощения на видео и пообещала, что в дальнейшем будет общаться с посетителями на украинском языке.
Стоит отметить, что в Одессе уже неоднократно вспыхивали языковые конфликты. Недавно разгорелся скандал в одном из местных заведений общепита – посетительницу отказались обслуживать на украинском языке. После ссоры владелец отказался обслуживать девушку и выставил ее за дверь, заявив, что кафе – его частная собственность.
Также ранее сообщалось, что киевлянке отказали в собеседовании, потому что она общается только на украинском и английском. В Киеве разгорелся языковой скандал между компанией Budhouse Group и девушкой, которая хотела устроиться на должность журналиста-редактора.
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