Путина не было даже рядом, а в Крым и Мариуполь приехал двойник диктатора - росСМИ

Информация ресурсов Кремля о том, что Владимир Путин посетил Крым и Мариуполь не соответствует действительности, утверждает Telegram-канал Генерал СВР.

Владимир Путин якобы посетил оккупированный Крым и Мариуполь / скриншот

В ночь на 19 марта президент страны-агрессора России Владимир Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь Донецкой области, а днем 18 марта он был в аннексированном Крыму. Видео о поездке кремлевского диктатора опубликовали пропагандистские СМИ РФ. Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, утверждает, что информация ресурсов Кремля о том, что Владимир Путин посетил Крым и Мариуполь не соответствует действительности.

По данным канала, в оккупированном Крыму находился двойник президента, его приезд был организован исключительно ради видео и фотосессии.

"Самого Путина не было даже рядом, поэтому "визит" вышел несколько скомканым и невнятным (…) То же касается и визита в Мариуполь. Двойник отснялся в материале, особо не разговаривал и нигде долго не задерживался. "Спонтанные" покатушки "Путина" по Мариуполю за рулём, без перекрытия улиц, без кортежа охраны и выход "в народ" в прифронтовом оккупированном городе - это не просто нереально, это даже не смешно. Президент находился в это время за многие сотни километров, в тепле и полной безопасности", - говорится в сообщении.

видео дня

Генерал СВР пишет, что "Путину не дают покоя лавры Зеленского, который реально бывает на фронте и общается с военными на передовой, демонстрируя отчаянную смелость". Поэтому двойником президента РФ рискнули ради PR-компании, так как самому Путину "с его патологической трусостью не с руки рисковать своей драгоценной жизнью".

"Активно используя двойника в последнее время, Путин всё больше становится "фейковым" президентом. Уже вся страна потешается над несоответствием дублера оригиналу - не только и не столько внешностью, сколько формой поведения и повадками", - добавили на канале, уточнив, что Путин на выходных проходил лечение и готовился к встрече с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как сообщал Главред, эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан указал на странные нюансы, указывающие на то, что в Крыму был не Путин, а его двойник.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, как отличить настоящего президента РФ Владимира Путина от его двойников, которых у хозяина Кремля несколько.

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