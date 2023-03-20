"Всегда была за РФ": стало известно, кто благодарил Путина за "победу во время его визита в Мариуполь

Российский диктатор Владимир Путин в ночь на 19 марта посетил временно оккупированный Мариуполь. В частности, он побывал в микрорайоне Невский, где российские захватчики якобы возводят дома для местного населения вместо разрушенных.
После этого российские пропагандисты обнародовали в сети видео, на котором показано, что группа мариупольцев якобы радостно встречает главу Кремля, а кое-кто даже жмет ему руку и благодарит за "победу". В сети сразу начали писать, что это традиционно могут быть подставные персонажи.
Нескольких из этих людей удалось идентифицировать, сообщает Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".
Отмечается, что женщина, которая подбегает к Путину и "расплывается в благодарностях" за якобы "победу" – это Ирина Волосатова. Ее узнала другая жительница Мариуполя, которая знает ее лично.
"Раньше проживала с родителями в моем доме... Со всей своей семьей обокрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти в собственную квартиру, квартиру соседки сверху тоже разграбили. Всегда была за РФ, всем недовольна, украинской властью и жизнью в Украине — результат вы видите все на этом видео. Наговорила себе лет на 15", – говорится в публикации.
Также удалось идентифицировать еще одного мужчину из той группы людей – Алексея Хавьяра, который жил в Кальмиусском районе Мариуполя.
Визит Путина в Крым и на Донбасс
Российский диктатор Владимир Путин в девятую годовщину аннексии украинского полуострова приехал в Крым. Это произошло сразу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.
Однако эксперты уже заметили странные нюансы, указывающие на то, что это был не Путин, а его двойник. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан обратил внимание, как Путин хромает. Свитан отмечает, что этим он пытался скрыть свою истинную походку.
В ночь на 19 марта Путин посетил временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области – город, который российские захватчики безжалостно разбомбили после полномасштабного вторжения в Украину. После этого советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления", а в Минобороны Украины обратили внимание, что Путин посетил украинский Мариуполь ночью, ведь так делают настоящие преступники.
Позже в сеть попали кадры с настоящей реакцией мариупольцев на приезд Путина. На кадрах слышно, как местные жители на заднем плане кричат "это все неправда, это напоказ".
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